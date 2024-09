VIDEO – Ex chico Rojo saca la voz tras ser baleado: “Fueron 6 o 7 disparos”

24 de Septiembre de 2024

Raúl de Jesús detalló que estaba visitando a un amigo, cuando pidió un vehículo de aplicación y posteriormente fueron interceptados por los delincuentes.

Raúl de Jesús, ex participante de Rojo y actual vocalista de Pachuco y la Cubanacán, sacó la voz tras ser víctima de un violento portonazo en Fiestas Patrias, donde fue baleado de gravedad por los delincuentes.

Cuando se trasladaba a un show del grupo de cumbia en Talcahuano, fue abordado por antisociales que intentaron robar su vehículo y al no poder hacerlo, le dispararon.

En entrevista con CHV Noticias, el ex chico Rojo explicó que “ya estamos en casa, ayer (lunes) me acaban de operar y, gracias a Dios, hoy día me dieron el alta”.

El cantante precisó sobre el baleo que “fueron dos disparos, uno me rozó en el pie izquierdo y el otro me impactó directamente en el talón”.

“Yo me acuerdo que me asusté mucho, atiné solamente a correr y en eso que arranqué, uno de los tipos sacó la pistola y empezó a dispararme directamente en los pies. De lo que me acuerdo es que fueron seis o siete disparos”, indicó el artista.

En esta línea, agregó que “de esos disparos, dos me llegaron en el pie. Quería aclarar que ya estamos bien, que ya estoy en casa con mi familia”.