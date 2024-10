Quién es Eduardo Jara, el tiktoker detrás de Wena Papito acusado de estafa

9 de Octubre de 2024

En sus declaraciones, el influencer admitió que era consciente de que los juegos no contaban con la certificación adecuada

La Justicia ha puesto la mira en Eduardo Jara, conocido tiktoker detrás de la cuenta Wena Papito, debido a un presunto delito de estafa relacionado con la promoción de un casino online que opera fuera de la normativa.

Según informó Reportajes T13, además de recomendar unirse a esta plataforma, se le investiga por la posible venta fraudulenta de licencias de casinos por millonarias sumas.

¿Quién es Eduardo Jara, el tiktoker detrás de Wena Papito acusado por estafa?

Eduardo Jara Alarcón, es el hijo detrás de la popular cuenta Wena Papito. A través de su contenido, el hombre 31 años captura y comparte momentos con su padre, Juan, mostrando sus reacciones espontáneas en diversas situaciones. Esta dinámica ha resonado profundamente en el público, llevando a la cuenta a acumular millones de seguidores y visualizaciones.

Durante la pandemia, los videos de este padre e hijo se volvieron virales en las redes sociales, alcanzando actualmente más de dos millones de seguidores en TikTok y 600 mil en Instagram.

Por otro lado, Jara en su declaración judicial, admitió que los juegos del casino que vendió por 15 mil dólares, no eran juegos certificados.

“Señalaba que los juegos contenidos en la plataforma no eran certificados, lo que es efectivo (…) El hecho que un juego no esté certificado, significa que la plataforma fue creada por un programador y que el juego no recibió certificación de un profesional”, se puede leer en su declaración.

Actualmente, la investigación contra Eduardo Jara sigue en curso, y se desconoce cuándo se sabrá nueva información sobre el caso.