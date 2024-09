VIDEO – Quién es Mel Alcalde, el polémico participante confirmado en Palabra de Honor

27 de Septiembre de 2024

El nuevo recluta del programa se encontrará en el encierro con su ex Yuli Cagna, quien ingresará con su nueva pareja.

Las sorpresas en Palabra de Honor no paran, ya que se anunció que el nuevo reality de Canal 13 contará con José Manuel Alcalde, más conocido como Mel Alcalde, convirtiéndose en el sexto recluta confirmado.

Aunque para algunos su nombre puede ser desconocido, alcanzó mayor notoriedad pública por su participación en el reality La Isla de las Tentaciones, que recientemente se estrenó en Amazon Prime Video. A él ingresó junto a Yuli Cagna, con quien mantuvo una relación durante más de seis años.

Sin embargo, durante el show se puede ver que la pareja enfrentó polémicas dificultades con sus pretendientes y finalmente terminaron con su vínculo.

Lo que Mel aún no sabe es que Yuli también participará de la nueva apuesta de telerrealidad de Canal 13, pero esta vez lo hará junto a su nueva pareja, lo que generará un potente triángulo amoroso en el reality.

Quién es Mel Alcalde, el polémico participante confirmado en Palabra de Honor

Mel Alcalde, el nuevo participante de Palabra de Honor, es un ingeniero comercial y modelo chileno de 33 años. El también influencer es hermano del actor Rey Alcalde, quien ha participado en varios programas de televisión, teniendo su aparición más reciente como aprendiz de cocina en Top Chef VIP.

Previo al encierro, el chico reality habló con Canal 13 sobre el polémico término con su ex pareja en La Isla de las Tentaciones: “Con Yuli decidimos entrar y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos”.

“Si nosotros hubiéramos estado enamorados hasta las patas, nunca hubiera pasado esto. Fue lo que tenía que pasar, y yo creo que ella no está arrepentida, así como yo tampoco lo estoy. Todos me decían que mi nueva relación no iba a durar, y duré 10 meses con Milo”, agregó Alcalde, refiriéndose a Milagros González.

Lo que el nuevo recluta no sabía al momento de la entrevista, es que la ex chica reality argentina también será parte del programa aunque esta vez con su nueva pareja Vico Bouvier.

“¿Qué pasaría si Yuli Cagna entrara a Palabra de Honor?”, le consultaron desde la señal, a lo que Mel Alcalde respondió: “Si entra Yuli sería un caos mental, una situación muy compleja. Es para salir más fuerte de cabeza. Tras esa experiencia seguro saldría otro ser humano”.