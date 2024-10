Camila Andrade envía mensaje a Carla Jara por affaire con Kaminski: “Entiendo la rabia y la impotencia”

Actualizado el 24 de Octubre de 2024

Camila Andrade dejó en claro que no provocó el quiebre del matrimonio entre Carla Jara y su ahora pareja, apuntando que "nosotros no tuvimos algo cuando ellos estaban emparejados".

Compartir

Camila Andrade se refirió a la relación amorosa que mantiene con Francisco Kaminski, que ocasionó el fin de su matrimonio con Carla Jara, por lo que aprovechó de mandarle un mensaje a la ex Mekano.

La otrora Gran Hermano estuvo invitada a Podemos Hablar, en el cual explicó cómo se sintió cuándo comenzó su affaire con Kaminski, indicando que “me costó asumir que me efectivamente me estaba pasando algo, que estaba sintiendo algo, asumir que era algo más que una amistad. Ahí en adelante ocurre esta situación que nadie hubiese querido para nada”.

Camila Andrade dejó en claro que no provocó el quiebre del matrimonio entre Carla Jara y su ahora pareja, apuntando que “nosotros no tuvimos algo cuando ellos estaban emparejados. Ni yo en una relación, ni el emparejado o con su matrimonio andando”.

“Nosotros no tuvimos ni siquiera un contacto físico más allá que un compañerismo de trabajo. Me siento muy segura de eso, me siento tranquila de eso. Del acto, absolutamente nada”, aclaró la influencer.

Andrade además le envió un mensaje a Carla Jara: “La comprendo, entiendo la rabia quizás, la impotencia, el no entender, pero yo también creo que hay ciertas cosas que pasan en un matrimonio, que tienen que ver con la pareja y la comunicación y de eso yo no soy parte, nunca fui parte. Pero la comprendo, desde esta humilde tribuna y que se puede ver medio injusta”.

En esta línea, destacó que la ex Mekano ahora esté junto a Diego Urrutia, puntualizando que “ella está feliz, me alegro de que pueda encontrar su felicidad, que pueda amortiguar dolor con amor. Yo estoy en pareja y espero que perdure mucho en el tiempo, pero también como puedo hablar desde la relación desde los demás, menos de ella. Le deseo de todas maneras éxito, amor, abundancia”.

Junto con ello, salió en defensa de Francisco Kaminski, dejando en claro que “paga su pensión alimenticia que es un papá responsable”, aunque sobre sus deudas a Jara apuntó que “es un tema diferente. Es súper importante que se hagan las cosas se hagan como corresponden”.