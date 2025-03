Camila Andrade se sinceró sobre el duro inicio de su relación con Francisco Kaminski: “Me incitaban a que yo me matara”

23 de Marzo de 2025

Camila Andrade definió el comienzo de su relación con Francisco Kaminski "como el momento más duro de mi vida"

En el reciente capítulo del programa de Chilevisión, La Divina Comida, Camila Andrade se refirió al caótico inicio de su relación con Francisco Kaminski.

La ex miss Chile aseguró que fue uno de los momentos más duros de su vida, ya que sufrió diversos ataques a través de redes sociales. Lo anterior, debido a la polémica separación de Kaminski con Carla Jara, quien lo acusó de serle infiel con la ex concursante de Gran Hermano.

A más de un año de aquella controversia, Camila Andrade abordó cómo vivió los primeros meses de su relación con el animador. “Yo abiertamente lo he definido como el momento más duro de mi vida, me quebró en distintos aspectos, me echaron de mi trabajo por un hecho personal de mi vida, me afectó en 360″, expresó la mujer con respecto a su despido de La Caja de Pandora en La Red.

Camila Andrade recordó el complejo inicio de relación con Francisco Kaminski

Con el paso de los días, los mensajes de odio cada vez iban subiendo más de tono. De acuerdo a la ex miss, recibió “mensajes de muerte todos los días, y que me incitaban a que yo me matara”.

Siguiendo en esa línea, recordó cuando leyó la noticia de su supuesta muerte en TikTok. “Decía Camila Andrade fue hallada en su domicilio, una foto mía, cuando vi eso ahí fue como, eso me afectó mucho”.

Según explicó Camila Andrade, a ella le afectó mucho más la situación que a su pareja. “Tenemos personalidades diferentes, en fin, distintas vivencias y a pesar de nuestro dolor, nos apañamos, digamos que el escenario era súper hostil, era para que de hecho se acabara”, expuso.

Bajo este contexto, la ex modelo destacó el apoyo de Francisco Kaminski en medio de las críticas que recibió la relación entre ambos. “Él fue muy importante desde el primer momento hasta hoy que estamos viviendo juntos en esta casa… es importante entender que el lenguaje es sumamente poderoso y que hay que tener un poco de ojo con las redes sociales“, cerró en el espacio de CHV.