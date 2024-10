La exposición en el Museo Artequin de Tarsila do Amaral que te lleva a Brasil

25 de Octubre de 2024

Con ilustraciones mágicas hechas con vibrantes colores y talleres inspirados en la naturaleza, este martes el Museo Artequin inauguró “El Mundo de Tarsila”, una exposición desarrollada junto a CMPC y la embajada de Brasil de la artista brasileña que, con su forma única de plasmar los paisajes de su país natal, redefinió el arte de la nación.

Con una muestra que incluye fotografías y 25 reproducciones de las pinturas más destacadas de la artista brasileña Tarsila do Amaral (1886-1973), el Museo Artequin, mediante la exhibición “El Mundo de Tarsila”, busca resaltar la contribución que realizó al desarrollo artístico, identitario y cultural de Brasil una de las artistas más relevantes de las vanguardias latinoamericanas del siglo XX y del movimiento modernista de la nación carioca en la década de 1920.

Esta exposición internacional, organizada en colaboración con la embajada de Brasil y CMPC, invita a adentrarse en el movimiento artístico antropofágico catapultado por Tarsila con obras únicas como Abaporu, A Negra, Operários, Antropofagia y E.F.C.B. Estrada de Ferro Central do Brasil, las cuales hacen que uno se traslade a las raíces culturales indígenas del país verdeamarelo con colores brillantes y figuras curvas y abultadas que combinan lo surreal con lo tropical.

Sala de la exposición. CEDIDA.

Con esta corriente artística, inaugurada en un trabajo colaborativo con los escritores Oswald de Andrade y Raul Bopp, Tarsila do Amaral hizo una ruptura de los esquemas tradicionales de la época, al salir de los movimientos europeos tradicionales y dar un vuelco en el arte de su país, para así transformarlo en algo único y como ella sostenía “muy brasileño”, enraizado en sus orígenes, en lo autóctono y dándole sentido de identidad a cada una de sus obras y a las de quienes se inspiraron en ella.

Por ello la exposición, que estará disponible hasta el 31 de enero de 2025, fue inaugurada con la presencia de Paola do Amaral Montenegro, la sobrina bisnieta de Tarsila, el embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares; el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa; y autoridades diplomáticas de Argentina, Panamá, entre otros países.

“Nosotros somos una compañía global, con operaciones muy importantes en Chile y Brasil, y siempre hemos estado comprometidos con la sociedad, la educación y la cultura. Por ello quisimos estar presente en esta exposición tan valiosa de una artista de mucho renombre en Brasil como lo es Tarsila do Amaral, ya que es una muy buena instancia de conocer arte de Latinoamérica en Chile”, sostuvo el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa.

En la misma línea, el embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares, indicó que esta muestra es “importante porque no solo aumenta el conocimiento de los chilenos sobre la cultura brasileña sobre una artista tan relevante como Tarsila do Amaral y el movimiento modernista, sino que también acerca a las sociedades porque ambos países tenemos muy buenas relaciones y este tipo de eventos nos acercan aún más”.

Parte de la muestra en el Museo Artequín. CEDIDA.

La gente hace los museos

Sin duda, la exposición va más allá de la mera observación de las piezas de Tarsila do Amaral. Con una programación especial de tres talleres artísticos reunidos bajo el nombre “Bem-vinda Primavera: Florecer junto a Tarsila”, el Museo Artequin no solo invita a observar las obras de do Amaral, sino que también hace que los asistentes sean parte de ella.

Así, el próximo 26 de octubre se realizará el Taller de Grabado Verde, en el cual se enseñará a diseñar y estampar hojas, flores y elementos inspirados en la naturaleza con cajas de tetra pack.

A estas clases, se suma el ya realizado taller de flores prensadas, en donde los asistentes aprendieron esta técnica para crear sus propios stickers, marcapáginas y cuadros. Previamente también se desarrolló un taller sobre el arte japones del kokedama, en el cual los asistentes aprendieron a crear plantas suspendidas en el aire utilizando tierra y musgo.

“La invitación que hacemos como Museo Artequin es a vivir esa mezcla de preguntas, de experiencias, incertidumbres y descubrimientos que la obra de Tarsila nos propone. Que conozcamos y vivamos dentro sus mundos para que se abra un espacio de creación en nuestras propias miradas y territorios, y nos atrevamos a transformarlas en algo diferente”, cerró la directora ejecutiva del Museo Artequin, Yennyferth Becerra.

El Museo Artequin se encuentra ubicado en Av. Portales 3530, Estación Central, y está abierto toda la semana. El costo de las entradas es de mil pesos para niños, estudiantes y adultos mayores, y 3 mil para adultos. En tanto, los domingos la entrada es gratuita. La participación en los talleres es con previa inscripciones y tiene un costo adicional. Para más información se puede visitar la página https://www.artequin.cl/.