VIDEO – “Show patético”: la parada de carros de Cony Capelli a Daniela Aránguiz en Plan Perfecto

6 de Febrero de 2025

En contacto telefónico con el programa de Chilevisión, la ex Mekano aprovechó la oportunidad de burlarse de Capelli, pero terminó saliendo trasquilada.

Un round de aquellos fue el que se vivió en Plan Perfecto la tarde de este miércoles entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli.

El programa de Chilevisión se comunicó con la ex Mekano para consultar si efectivamente había defendido a Maite Orsini, tras opinar sobre el video de Pablo Herrera burlándose de la diputada. Algo que la entrevista negó, sobre todo tomando en cuenta el daño que le había hecho la parlamentaria.

Posterior a eso, la conversación derivó en si había vuelto con Jorge Valdivia, oportunidad en que la panelista de Sígueme no dudó en aprovechar y lanzar su artillería contra la ganadora de Gran Hermano. Pero lo que no sabía es que saldría completamente trasquilada.

La discusión entre Cony Capelli y Daniela Aránguiz comenzó cuando esta última le comentó a Pablo Candia que “yo sé que (Jorge) dejó a una niña con un vestido plantada, que está ahí en el panel, pero no es mi culpa tampoco“.

Sus palabras aludían al romance que tuvo la influencer con el ex futbolista en 2022 y que terminó cuando, tras haber sido invitada a un matrimonio en Buenos Aires, Valdivia terminó asistiendo con Aránguiz.

Tras el comentario que había recibido, Capelli no dudó en respoder. “¡Qué bajeza! Es de una bajeza… Saliste a defender a la Maite y ahora te pones a pelear por Jorge. Te pones a tirarme palos por Jorge, cuando yo estuve con él cuando no estaba contigo“, comenzó diciendo.

“Estás haciendo un show una vez más, en el estilo tuyo, patético, contra una mujer por haber estado con Jorge. Muy patético. ¡Pero es clásico de ti! ¡Estamos acostumbrados! No te preocupes”, agregó.

Al otro lado del teléfono, Daniela Aránguiz le aseguraba a Cony Capelli que “yo pienso que estai picá un poco porque te dejaron con el vestido. Pero lo siento, si querí te lo pago (sic)”.

“¡¿Picá de qué?! ¡Daniela, deja de ver a Jorge como el premio mayor! ¡Deja de verlo como un premio! ¡Por favor!”, le contestó la panelista del programa de Chilevisión, mientras se escuchaba cómo la ex Mekano cortaba la llamada. Ahí, Capelli le quiso dejar en claro a sus compañeros que “si ella me falta el respeto, yo también me tengo que defender”.