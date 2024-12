VIDEO – Así fue el accidente que sufrió Cony Capelli en Top Chef VIP

4 de Diciembre de 2024

La ganadora de Gran Hermano, en medio de la competencia, se quemó la mano con aceite hirviendo, por lo que debió recibir atención médica.

Cony Capelli protagonizó un tenso momento en el capítulo de este martes de Top Chef VIP, luego un de grave accidente que sufrió en la cocina.

El hecho ocurrió casi al terminar una prueba por equipos, momento en que la influencer tomó mal un sartén y dio vuelta el aceite hirviendo en su mano. Ante la situación, rápidamente fue asistida por sus compañeros Joche Bibbó y Álex Ortiz. A ellos también se sumó Cristián Riquelme.

Posteriormente, la participante del programa culinario fue asistida por personal médico y se retiró llorando del estudio, ante la preocupación de todos sus compañeros.

Una vez finalizada la prueba, Cristián Riquelme quiso actualizar el estado de Cony Capelli tras el accidente que sufrió en las cocinas de Top Chef VIP.

“Queridos televidentes, antes de comenzar con la ceremonia de degustación, queremos contarles es evidente lo que pasó con Cony y Cony se encuentra, en estos momentos, siendo atendida por un equipo médico especializado. Así que esperamos su pronta recuperación”, dijo el animador del espacio.

Ante esto, Sergi Arola hizo un llamado a los participantes para que, a raíz de lo ocurrido con Capelli, tomen medidas de higiene y seguridad en sus puestos de trabajo. “La cocina, no me cansaré de decirlo, es un medio hostil“, aseveró el español. “No es un juego, es peligrosa cuando no se toman las medidas oportunas”, agregó.