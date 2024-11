“Yo no he hecho nada y estoy lista para continuar”: Daniela Aránguiz rompe el silencio tras detención de Jorge Valdivia

2 de Noviembre de 2024

La panelista de Only Fama se refirió públicamente sobre el momento que vive el padre de sus dos hijos.

Tras la detención de su ex marido, Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz rompió el silencio en el programa de farándula de Mega Only Fama, donde es panelista.

Allí fue entrevistada por la conductora del espacio Francisca García-Huidobro, quien le consultó sobre la la compleja situación familiar tras la prisión preventiva del padre de sus dos hijos.

“Vengo a cumplir mis responsabilidades como lo haría cualquier mujer… Me tocó ser contención, el apoyo de mis hijos. No me he escondido, me di una pausa”, comenzó diciendo.

“Cualquier cosa que le afecta a mis hijos inevitablemente me va a afectar a mí y por eso estoy siendo fuerte. Este es mi trabajo y a esto me dedico. Yo no he hecho nada y estoy lista para continuar”, comentó Daniela.

Consultada sobre su relación con Jorge Valdivia, Aránguiz señaló que “Jorge siempre ha sido un buen padre, y últimamente había recibido mucha ayuda con mis hijos. Son cosas que uno no espera, yo tenía mil proyectos, estaba este programa, iba a bailar en Teletón y lo suspendí. Tengo a dos personas en mis manos y las tengo que apoyar”.

Respecto a las denuncias contra Jorge Valdivia, donde dos mujeres lo acusaron de presuntos ataques sexuales, Daniela manifestó que “son temas muy personales… esto está en manos de la justicia y así debe ser”, e indicó que prefería no hablar más ya que “es causar más daño del que ya existe”.

A pesar de ello, Daniela Aránguiz aseguró que volverá al nuevo espacio de farándula comentando que el caso no la involucra a ella sino a su ex pareja “Yo no he hecho nada, estoy lista para continuar“, sentenció.