Pareja de Arturo Vidal estalla tras polémica por fiesta de jugadores de Colo Colo: “No saben la rabia que tengo”

Actualizado el 6 de Noviembre de 2024

Sonia Isaza se valió de las redes sociales para referirse a lo sucedido en un bar de Vitacura.

Compartir

Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, mostró su enojo por la polémica generada por la cuestionada fiesta de jugadores de Colo Colo en un bar de Vitacura, dónde una joven presentó una denuncia por una presunta agresión sexual en el lugar.

Esto, ya que en los últimos días apareció un registro en el cual una influencer desmintió la supuesta agresión sexual sufrida por la mujer, asegurando que estaba totalmente ebria, por lo que la cuidó hasta que su hermana la fue a buscar, dejando en claro que no tuvo contacto alguno con los futbolistas, en especial con Arturo Vidal.

Ante esto, y dado que la modelo era venezolana, se especuló que era amiga de Sonia Isaza, por lo que sus declaraciones solo buscarían “cubrir” al volante de Colo Colo, lo que desató la furia de la pareja del King.

A través de sus redes sociales, Isaza expresó que “los que me conocen, saben que a mí no me gusta la polémica yo trato de mantenerme al margen de todo porque qué pereza, que lata, o sea que mamera todo eso, pero de verdad ya hoy o sea estoy hasta aquí y están hablando mierda, que se estén metiendo conmigo cuando yo nunca me meto con nadie”.

“Ahora supuestamente la chica que sale hablando del problema que hubo es amiga mía, me tienen que mostrar con pruebas que ella es amiga mía, porque no la conozco, en mi puta vida la he visto, entonces por favor dejen de estar hablándolo, de verdad no me gusta, de verdad no me gustan los chismes, no me gusta la polémica, juro trato de mantenerme fuera de todo eso pero ya estoy de verdad, o sea me parece el colmo de los colmos que estén inventando tanta mierda”, argumentó.

Sonia Isaza dejó en claro que “yo no me meto con nadie, así que por favor suéltenme que yo no les hecho nada (…) Dios mío bendito que eso eso de andarle haciendo daño a la gente y tantas ganas de estar inventando”.