VIDEO – “No pueden pedir esa hue…”: así fue el tenso control de identidad a Arturo Vidal tras denuncia por supuesta agresión sexual

4 de Noviembre de 2024

Arturo Vidal cuestionó duramente a Carabineros en medio del procedimiento, lo cual quedó quedó plasmado en el registro.

Con el paso de las horas, se han ido revelando nuevos antecedentes sobre la supuesta agresión sexual contra una mujer en un bar de Vitacura, en medio de una fiesta en la que estaba Arturo Vidal y un grupo de jugadores de Colo Colo.

Bajo este contexto, se filtraron las grabaciones de las cámaras en el momento en que Carabineros llega al local nocturno y solicitan el carnet de identidad a los futbolistas. Aquí muestra a Vidal cuestionando el accionar de las autoridades, pidiendo explicaciones del por qué hacen control de identidad dentro de una casa, teniendo en cuenta que este procedimiento se realizó en el patio del recinto.

“En una propiedad privada usted no puede pedir, en la vía pública puede, en una privada no, no puede pedir”, le dice Leonardo Gil al carabinero.

Tras ello, Arturo Vidal sacó la voz y cuestionó: “Oiga, amigo una cosita. ¿Por qué piden la identidad dentro de una casa? (…) Defiendan al Colo (Gil), ¿Cómo le van a pedir una identidad adentro de una casa? ¡Están filmando! Ellos no pueden pedir una identidad adentro de una casa. ¡Estos huevones no pueden pedir esa huevá porque esta huevá es privada! Estoy dentro de una casa, ¿por qué están pidiendo la identidad?”.

Ante esto, el funcionario policial le advirtió: “Yo no he sido falta de respeto con usted en ningún momento ni con ninguno de los chiquillos (…) Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente“.

“Pero qué significa faltar el respeto, preguntarle por qué usted está preguntándonos algo”, le replica el ex seleccionado nacional. “Es que eso de huevá, cosas así, eso no va”, le dice el carabinero y continúan con el intercambio de palabras.

Arturo Vidal: “Pero cómo tú le puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de una casa”.

Carabinero: “Me lo concede la ley”.

Arturo Vidal: “Qué ley, cuál es la ley tuya, pero cuál es tu ley, quiero saber”.

Carabinero: “Yo te respeto, te respeto como persona y como futbolista”.

Arturo Vidal: “Pero dime cuál es tu ley (…) Si la ley me dice que me tengo que mostrar (…) Ustedes agravan la cosa… Si usted no se mete porque estamos preguntando una cosa y si él no dice algo lo buscamos (…) Pero fue sólo por preguntar”.

Carabinero: “Arturo, los chiquillos están con cámara, él está con cámara, yo tengo una cámara que graba 24/7″.

Arturo Vidal: “Sólo queremos respeto y sólo preguntamos”, cerró.