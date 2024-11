Fiscalía investiga a Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo: la denuncia de una mujer por presunta agresión sexual en un bar de Vitacura

Actualizado el 4 de Noviembre de 2024

El hecho habría ocurrido la madrugada de este lunes en el bar Mía de Vitacura y fue su hermana quien presentó la denuncia ante Carabineros.

Carabineros trabaja para aclarar lo sucedido, tras recibir la denuncia de una mujer que habría sufrido una agresión sexual en un bar ubicado en la comuna de Vitacura, en un caso en que estaría involucrado Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo, según la investigación que inició la Fiscalía Oriente.

Según manifestó la hermana de la víctima, en horas de la noche ella la llamó y le dijo que habría sido drogada, por lo que se dirigió rápidamente al lugar, donde llegó alrededor de las 04:00 horas y la encontró en muy malas condiciones.

La denuncia apuntaría a una persona en particular, no al grupo de futbolistas, que la habría drogado, ya que después no se acordaba de nada de lo que ocurrió en el lugar.

De acuerdo con lo que reveló la mujer y la denuncia por presunta agresión sexual, su hermana señaló directamente a Arturo Vidal, quien se encontraba en el local junto a otros futbolistas, pero que luego abandonó el lugar sin que fuera detenido por los efectivos policiales, como se informó en primera instancia.

Desde la Fiscalía Oriente se confirmó que si bien existe una investigación contra Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo por agresión sexual en el bar, hasta la mañana del lunes no hay nadie detenido por el caso.