El conflicto con Belén Mora y Toto Acuña que dejó fuera a María José Quiroz del regreso de El Muro

12 de Noviembre de 2024

La comediante no fue convocada para participar de la Teletón por un antiguo roce con sus ex compañeros de Morandé con Compañía.

Compartir

La reciente edición de la Teletón 2024 sorprendió con el regreso de El Muro, espectáculo en el que no pasó desapercibida la ausencia de María José Quiroz, quien fue excluida del evento por un fuerte conflicto con Belén Mora y Toto Acuña.

Ante las especulaciones, Beto Espinoza aclaró en el programa ¡Hay que Decirlo! la razón detrás de esta baja. Fue allí, que el comediante contó que “yo hablé con María José, le expliqué todo esto, que lamentablemente no iba a poder ser. Tenía un conflicto yo, había que tomar responsabilidades y asumir. Yo era el encargado de armar el equipo”.

En esta misma línea, el ex Morandé con Compañía agregó: “Al convocarla perdía, evidentemente, a Toto y Belén. Tuve que sumar más que restar”.

“Aclarando al tiro ese punto, ella no fue convocada por razones obvias, ella tenía un conflicto con Toto y Belén, que en alguno minuto se dijo en El Purgatorio”, sostuvo Espinoza, haciendo referencia a un programa de Canal 13.

Lo que se sabe del alejamiento entre María José Quiroz, Belén Mora y Toto Acuña

María José Quiroz fue una de las invitadas al decimonoveno capítulo de El Purgatorio, y allí se refirió brevemente a sus roces con Belén Mora y Toto Acuña.

“Yo creo que en cualquier trabajo, nunca son todos amigos, imposible ser amigo de todo el mundo, pero sí nos llevábamos todos muy bien”, expresó Quiroz, agregando que “todos en general muy bien, pero no eres amigo de todos. Yo al menos no tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos”.

A pesar de no querer entrar en detalles sobre lo que ocurrió entre ellos, la comediante reconoció que “me hicieron mucho daño”. Sin embargo, Nacho Gutiérrez, el conductor del programa insistió consultándole por una supuesta inseguridad de Belén Mora con Toto Acuña.

“Solo puedo hablar desde mí. Me sentí, un año, fue harto tiempo, muy desplazada. De hecho, la Pao fue la única que estuvo conmigo siempre. Fue un año súper doloroso. De hecho, cuando pasó esto el otro día, me llamó un periodista, yo no dije nada, me subo al ascensor y me puse a llorar en el ascensor”, afirmó María José.

“El que era mi amigo era él y tuvo una actitud que no es de amigo (Toto) y eso fue lo que más me dolió… No hubiese salido gente dañada, no se hubiese dividido el grupo”, cerró diciendo la comediante.

El origen del conflicto

Sin embargo, quien no se guardó nada fue el actor de El Muro, Óscar Valenzuela, quien reveló que el conflicto se originó durante una celebración de aniversario de Mega.

“La María José y el Toto, que eran muy amigos, estaban pasados de copas y bailaron como un perreo extremo, más de la cuenta. Estaban en una onda muy fogosa, pero en buena”, confesó.

Además, Valenzuela agregó que la ganadora de Top Chef VIP al darse cuenta de la situación “dejó la pura y santa cag…. Se pusieron a pelear, a discutir, el otro we… tuvo que salir arrancando”.

“Al otro día, todos comentando como anécdota, ahí quedó, pero mi comadre quedó más picá que la chu…, enojadísima”, manifestó el actor, haciendo referencia a Belén Mora.