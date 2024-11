VIDEO – Elton John revela que perdió la visión un ojo y admite que su carrera está en pausa

26 de Noviembre de 2024

La noticia llega justo antes de que el músico estrene su documental Never Too Late en Disney+ el próximo 13 de diciembre.

Elton John reveló que está atravesando por un crítico momento en su vida personal y profesional, al confesar que perdió completamente la visión en su ojo derecho.

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, el destacado músico británico compartió las complicaciones que ha tenido que enfrentar luego de contraer una infección ocular en el sur de Francia, en julio.

Aunque hace algunos meses el cantante había asegurado que se trataba de una condición temporal y tratable, la infección empeoró significativamente hasta resultar en la pérdida total de visión.

Elton John revela que perdió la visión un ojo y cómo va su carrera musical

En conversación con la presentadora Robin Roberts, Elton John revelo inéditos detalles sobre su estado delicado estado de salud y su carrera.

“Desafortunadamente, perdí la vista en mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia. Han pasado cuatro meses desde que no he podido ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones”, explicó el músico.

En esa misma línea, el cantante detrás de I’m Still Standing y Cold Heart aseguró: “No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada”.

Según reveló el artista, esta condición ha perjudicado su carrera musical. Al ser consultado sobre su próximo álbum, el británico manifestó que actualmente se encuentra en una pausa: “Hace tiempo que no hago nada”.

“Hay esperanza y ánimo de que todo estará bien, pero estoy un poco estancado en este momento. Puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar al estudio y grabar, no lo sé. Literalmente no puedo ver”, sostuvo Elton John.

A pesar del complejo momento de salud que está viviendo, el compositor reflexionó y manifestó: “Soy el hombre más afortunado del mundo. Estoy orgulloso de mi actitud hacia mí mismo y hacia lo que está pasando. Soy muy afortunado y estoy muy agradecido”.

Esta noticia llega justo antes de que Elton John estrene su documental Never Too Late, el próximo 13 de diciembre en Disney+, el cual fue co-dirigido por su esposo, David Furnish, y R.J. Cutler.