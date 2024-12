Denise Rosenthal da a conocer complejo estado de salud que la mantiene internada

3 de Diciembre de 2024

La cantante nacional compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram, que la muestran reposando en una camilla.

Denise Rosenthal se valió de las redes sociales para revelar que está pasando por un complejo estado de salud, que la mantiene internada.

Rosenthal detalló que “nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper, no sé fuerte”.

En esta línea, tranquilizó a sus seguidores precisando que “estoy bien y no es nada grave pero me dan mas miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima“.

Denise Rosenthal aprovechó la instancia para relatar que “tengo una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm porque mi cuerpo es hermoso y fuerte y resiliente”.

La artista hizo un llamado a sus fanáticos para que le envíen “amor sanador” y así poder enfrentar este percance médico.