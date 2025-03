FOTOS – Ya no esconden su amor: Camilo Zicavo y Daniela Pérez se muestran felices en público

Actualizado el 20 de Marzo de 2025

Camilo Zicavo y Daniela Pérez se mostraron por primera vez juntos en público en una actividad previa a Lollapalooza.

Uno de los quiebres más emblemáticos del mundo de espectáculo nacional fue el que protagonizaron los cantantes Camilo Zicavo y Denise Rosenthal, la cual estuvo marcada por las acusaciones cruzadas de infidelidad, donde la actriz Daniela Pérez aparecía como la tercera en cuestión.

Las noticias del fin del matrimonio entre Zicavo y la ex Amango se conocieron a fines del 2024 y en esos momentos se apuntó al miembro de Plumas como responsable de esta situación.

Esto, ya que inició una relación con Daniela Pérez, hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez, lo que hizo que los seguidores de Denise Rosenthal lo culparan de la situación que vivía la cantante radicada en el extranjero.

Pero ante esto, Zicavo dio cuenta que sería su ex mujer la que estaba en una relación paralela, aseverando en redes sociales que “hay una que me cagó con otro hueón, se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso… ¡Y el gorrero soy yo ctm! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos!”.

Por su parte, la propia Daniela Pérez descartó haber provocado el quiebre entre su ahora pareja y la intérprete de Cambio de Piel, apuntando que “yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera. La historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó, que alguien había sido infiel y no sé qué, nada que ver“.

Es por ello que este jueves, Camilo Zicavo y Daniela Pérez se mostraron por primera vez juntos en público en una actividad previa a Lollapalooza, indicando a Prensa Chilena que “estamos muy felices viviendo este momento de nuestras vidas, acompañados de la gente que queremos”.