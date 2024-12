La reacción de Denise Rosenthal ante acusaciones de Camilo Zicavo: “Soltera y bien”

Actualizado el 12 de Diciembre de 2024

En vista de esta controversia, Pamela Díaz indicó en !Hay que Decirlo! de Canal 13 que pudo conversar con Rosenthal para saber su postura ante las palabras de su ex pareja.

Compartir

Denise Rosenthal sacó la voz para referirse de manera escueta a la polémica que envuelve el rompimiento de su matrimonio con Camilo Zicavo, marcado con las acusaciones de infidelidad por parte del músico.

Esto, luego que el músico de Plumas respondiera a los cuestionamientos de los fans de su ex esposa, quienes lo tildaron de serle infiel tras iniciar una relación con la actriz Daniela Pérez al poco tiempo de su quiebre con la cantante.

Ante esto, Camilo Zicavo se valió de las redes sociales para dar a conocer su versión de los hechos, donde apunta a Denise Rosenthal como la causante del fin de su matrimonio.

“Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso…”, disparó.

En vista de esta controversia, Pamela Díaz indicó en !Hay que Decirlo! de Canal 13 que pudo conversar con Rosenthal para saber su postura ante las palabras de su ex pareja.

“Yo hablé con Denise, me dijo que está soltera, que está bien y después me dijo no te quiero dar ningún tipo de información porque estas en un programa de espectáculos“, relató La Fiera.

En esta línea, detalló que la ex Amango “está en Bali, hace tres o cuatro días con su mejor amiga. Lo estaba pasando mal y necesitaba salir de estas cosas y desconectarse”, en alusión a los problemas de salud que la mantuvieron internada.

Denise Rosenthal estuvo en Chile a principios de diciembre para ser parte de los Premios Musa, compartiendo algunas imágenes de su visita en Instagram.