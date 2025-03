Daniela Pérez desmiente haber provocado la ruptura entre Camilo Zicavo y Denise Rosenthal: “No crean lo que ven en los programas”

14 de Marzo de 2025

La actriz rompió su silencio para asegurar que ambos estaban solteros cuando comenzaron a salir.

Daniela Pérez, actriz hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, se defendió tras meses de silencio ante los rumores que la vinculan con Camilo Zicavo, ex cantante de la Moral Distraída. La polémica se comenzó luego de que la actriz fuera apuntada como una de las causantes del quiebre del matrimonio entre el músico y Denise Rosenthal.

“A mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada, la verdad“, comenzó diciendo Pérez, para el programa La Divina Comida de Chilevisión. Fue en una fonda durante las Fiestas Patrias del 2024 cuando la joven fue vista junto a Zicavo. Para ese entonces, la separación del artista con la cantante aún no era público.

Tras eso, clarificó que cuando fueron observados durante el año pasado ella ya se encontraba soltera: “Yo igual me separé hace poco como mi papá, me separé en julio, llevaba cinco años con el papá de mi hija“.

“Lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula“, finalizó Daniela Pérez. “Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera. La historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó, que alguien había sido infiel y no sé qué, nada que ver“.

La versión de Camilo Zicavo

En noviembre del año pasado, Camilo Zicavo también rompió el silencio sobre su separación con Rosenthal. A través de un largo mensaje, el músico utilizó sus redes sociales en ese entonces para descargarse.

“Hay una que me cagó con otro wn (sic). Se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola. Se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona”, escribió Zicavo.

En el escrito el vocalista además aprovechó para referirse de las imágenes publicadas en septiembre del año pasado: ¿Y el gorrero soy yo ctm (sic), que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos?

“Yo que, a pesar de todo eso, la banqué, quería construir y acompañarla en el proceso. Qué gil fui… y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuánta hueá (sic) más promocionando su nuevo single”, cerró Zicavo.