FOTOS – Vuelve la polémica entre China Suárez y Pampita tras revelación de conversaciones con Wanda Nara

3 de Diciembre de 2024

En dichos mensajes, Suárez aseguró que Pampita la ahorcó cuando descubrió la infidelidad en el motorhome.

Compartir

La polémica entre China Suárez y Pampita ha vuelto a resurgir después que la modelo argentina Wanda Nara filtrara unos reveladores mensajes. En ellos, la actriz y cantante se refería al bullado episodio de infidelidad con Benjamín Vicuña.

Todo esto salió a la luz este domingo en una entrevista de Wanda junto a Susana Giménez, donde abordó la infidelidad entre Suárez y Mauro Icardi, su ex pareja, donde también dio cuenta de la antigua cercanía de ambas.

La reveladora conversación que aviva la polémica entre China Suárez y Pampita

Un día después de la entrevista, Wanda Nara expuso mensajes de WhatsApp con China Suárez a través de Instagram, en los que la actriz le cuenta su versión sobre la infidelidad con el actor chileno, ocurrida durante el rodaje de El Hilo Rojo en 2015.

“Sí, es Luciana. Ella estaba en el motorhome, ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que Pampita mintió, pero que es su amiga y que está loca”, se puede leer.

En otro de los chats, Wanda le preguntó a China: “¿Y ahora estás bien con ella (Pampita)?”. Sobre esto, la artista trasandina aseguró que jamás iba a perdonarls, “hasta que no diga públicamente que mintió”.

Luego de esto, Suárez hizo una fuerte revelación sobre Ardohaín y lo ocurrido en el motorhome: “A mí me ahorcó. Me quería matar y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos, pero Dios todo lo ve”.

La polémica entrevista generó que China Suárez interpusiera una demanda en su contra por difamación, por lo que Nara decidió exponer las conversaciones a través de Instagram.