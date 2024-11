VIDEO – Duelo por Moritán y nuevo romance: las revelaciones de Pampita con Susana Giménez

18 de Noviembre de 2024

Durante la conversación se vivió un tenso momento, luego que la entrevistadora se refiriera en duros términos a Moritán.

Compartir

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, sorprendió al romper el silencio sobre varios aspectos de su vida personal en una entrevista con la reconocida conductora de televisión Susana Giménez.

A dos meses de su mediático quiebre con Roberto García Moritán, la modelo habló sobre cómo fueron los días posteriores a su separación, aunque evitó dar detalles sobre los motivos que los llevaron a distanciarse.

La conversación tuvo un momento incómodo cuando Susana, al notar que Pampita estaba mejor, le comentó: “Ahora te veo más calma con toda la situación (…) Lo único que te hizo fue hacer que bajaras más de peso. Más perfecta todavía estás. Le tienes que agradecer a ese estúpido”.

El comentario generó algunas risas entre el público, pero también causó un momento tenso en el ambiente. “Espera, no le digas así a Roberto”, le manifestó Ardohain.

Fue allí, que Pampita aclaró que no le guarda rencor a Moritán. “No quedo peleada con nadie. Quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno. Agradezco todo lo que haya pasado. Además, de este matrimonio salió Anita”, sostuvo, haciendo referencia a su hija de tres años.

Las revelaciones de Pampita con Susana Giménez

Durante la entrevista, Susana Giménez no se guardó nada y le consultó a Pampita: “¿Es verdad que estás de novia o no?”.

Fue allí, que la comunicadora le respondió con una sonrisa: “Estoy conociendo a alguien”. De esta manera, la modelo avivó los rumores sobre un romance con el polista Martín Pepa.

Entre los aplausos del público presente, la entrevistadora afirmó: “¡Es rapidísima! El duelo no lo haces“. “¿Cómo no lo voy a hacer? La primera semana separada, no podía respirar, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía moverme de la cama, suspendí trabajos”, aclaró Pampita.

“La segunda semana tuve que salir a trabajar, cumplir contrato de hacía meses, deudas que pagar. Me tuve que levantar y trabajar. Estuve semanas sin dormir y tuve que salir a trabajar igual, enfrentar a la prensa todos los días, que por ahí no estás en tu mejor versión, poniéndole onda”, añadió.

“¿Cuántas semanas podía estar acostada y que mis hijos me vieran así? Me vieron una semana, y después yo les tuve que mostrar con el ejemplo que a la vida hay que ponerle garra“, cerró diciendo la modelo trasandina.