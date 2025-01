FOTOS – “Le ofreció…”: la decisión de China Suárez que generó nuevo conflicto con Benjamín Vicuña

22 de Enero de 2025

La actriz estaría ideando importantes planes con su nueva pareja, Mauro Icardi, una situación que le generó fuertes tensiones con Vicuña.

Compartir

Una nueva controversia rodea a China Suárez, esta vez por un inesperado desencuentro con su ex pareja, Benjamín Vicuña, tras el inicio de su romance con el futbolista argentino Mauro Icardi.

Según informaron medios de comunicación trasandinos, la actriz estaría considerando mudarse a Turquía junto a su nuevo novio, lo que habría desatado una fuerte reacción de malestar por parte del intérprete chileno, quien es padre de sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

Las negociaciones de China Suárez con Benjamín Vicuña

La periodista Yanina Latorre reveló detalles sobre el desencuentro que tendría enfrentados a Benjamín Vicuña y China Suárez. Pero, además, se sumó la figura de Nicolás Cabré, quien también es parte de la ecuación, ya que comparte una hija con la actriz.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora explicó que Suárez estaría planeando mudarse a Turquía con su actual pareja, Mauro Icardi, y que para ello estaría intentando llegar a un acuerdo con los padres de sus hijos. “La oriental arrancó la negociación con los progenitores”, comenzó diciendo Latorre.

En cuanto a los detalles de esto, la periodista sostuvo que “a uno le ofrece: canjear los 4 mil dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía”.

INSTAGRAM.

La panelista del programa LAM reveló también que Suárez le hizo una curiosa propuesta a Vicuña: “Si me dejas llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasas más los 4 mil dólares y te ahorras los colegios”.

Sin embargo, el conductor de La Isla de las Tentaciones no estaría de acuerdo con la idea de dejar ir a sus hijos. “Como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes”, explicó la periodista.

INSTAGRAM.

Finalmente, Latorre explicó cuál sería la postura del actor Nicolás Cabré respecto a que Suárez se lleve a la hija que tienen en común a Turquía. “El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía. Entonces la oriental, muy sueltita de cuerpo le dijo 15 días con cada uno, y yo voy y vengo (total Mauri también paga las idas y las vueltas)”, concluyó.

Por otro lado, aunque se espera que Mauro Icardi regrese a Turquía en marzo, no es seguro que siga en el Galatasaray debido a una lesión en la rodilla derecha, que incluye rotura de menisco y daño en el ligamento cruzado anterior.