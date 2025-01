“Solo falta…”: Pampita detalla su posible regreso a la actuación junto a Benjamín Vicuña

23 de Enero de 2025

En una reciente entrevista, la comunicadora entregó detalles del proyecto que espera poder concretar.

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, sorprendió recientemente al revelar la posibilidad de un reencuentro con Benjamín Vicuña en un nuevo proyecto que los llevaría a actuar juntos.

En una entrevista con Barbie Simons para El Observador, la animadora argentina no solo dejó entrever esta inesperada colaboración laboral con su ex pareja, sino que también lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia China Suárez.

El posible regreso de Benjamín Vicuña y Pampita a la pantalla

Además de hablar sobre su vida personal, Pampita compartió detalles sobre cómo su carrera profesional podría entrelazarse nuevamente con la de Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos.

En medio de la entrevista con Simons, la presentadora de televisión confesó que tiene “todo listo” para volver a actuar.

“Ojalá que se haga la película con Benja, si hay algún productor que sea vivo. Ya tenemos el guion, ya lo leímos juntos, sólo falta que pongan la plata”, manifestó Pampita.

Sobre el contenido de esta posible producción, la entrevistadora no dudó y consultó por el vínculo que tendrían sus personajes: “¿Habrá escenas hot?“.

Allí, la comunicadora aclaró que se trata de “una comedia familiar, así que no hay nada hot“. Además, la modelo destacó que sus hijos, quienes suelen acompañar al actor chileno en los sets de grabación, estarían encantados con la idea de verlos trabajar juntos: “Sería gracioso que estén papá y mamá a la vez“.

Finalmente, Pampita expresó la admiración que siente por Benjamín Vicuña, recordando un momento especial cuando él ganó un premio en los Martín Fierro 2024. “Yo estuve 11 años con él. Hizo personajes increíbles en las mejores novelas y a veces ni siquiera lo nominaban. Le dije te lo vas a ganar. No, nunca me lo gano, me dijo. Y yo le dije esta vez te lo vas a ganar porque el personaje fue espectacular. (…) En el momento en el que se lo ganó, yo estuve feliz“.

“Yo siempre voy a estar feliz que a Benja le vaya bien en algo, porque nosotros tenemos un lazo muy fuerte. Somos sobrevivientes del mismo dolor. Entonces cada cosa en la que a él le vaya bien, a mi me da orgullo de verlo parado, verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia, verlo criar a sus hijos bien. Me llena de orgullo verlo parado”, cerró diciendo.