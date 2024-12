VIDEO – Wanda Nara logró lo que parecía imposible: la verdad tras el encuentro entre Pampita y China Suárez

Actualizado el 5 de Diciembre de 2024

Pampita Ardohain y China Suárez habrían decidido mantener una buena relación debido a que ambas son las madres de los hijos de Benjamín Vicuña.

“El pasado ya lo tengo tan enterrado, que no me provoca ninguna emoción“, aseguró en Argentina Carolina Pampita Ardohain, al referise al evento en que se encontró con China Suárez, la mujer por la que Benjamín Vicuña terminó su relación con la madre de sus hijos mayores.

La modelo y la actriz, que protagonizaron el recordado episodio del motorhome, donde Pampita encontró al actor chileno intimando con su coprotagonista en la película El Hilo Rojo, se toparon en un evento y no dudaron en saludarse afetuosamente, incluyendo un abrazo que sorprendió a todos los presentes.

El encuentro se produjo la misma semana en que la ex pareja del futbolista Mauro Icardi, Wanda Nara, filtró unos chat que intercambió en 2018 con China Suárez, justo cuando había estallado el escándalo por la infidalidad de Benjamín Vicuña a Pampita. Lo anterior, luego de que el delantero del Galatasaray también engañara a su pareja con la misma actriz argentina.

Qué decían de Pampita los chat que intercambiaron China Suárez y Wanda Nara

En uno de los chats que divulgó Wanda Nara, China Suárez recordó el momento en que Pampita la sorprendió en la intimidad con Benjamín Vicuña.

“A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, le dijo la actriz a la empresaria del rubro cosméticos.

Sin embargo, lejos de revivir antiguas rivalidades, Pampita abordó el tema con tranquilidad. “¡Wow! Otra vez metida en un lío, pero voy a tratar de esquivarlo y no meterme. Hablé con las dos. Con Eugenia hablamos de otra cosa y terminamos hablando de eso. Y con Wanda hablamos por Instagram y terminamos hablando por teléfono”, recordó.

El amable saludo y el abrazo entre las madres de los hijos de Benjamín Vicuña incluso hizo que el reconocido periodista argentino de farándula Ángel de Brito no dudara en manifestar: “Tomá Wanda, para vos“.

Mira a continuación el abrazo que se dieron Pampita y China Suárez.