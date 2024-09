Benjamín Vicuña reacciona a separación de Pampita: “No me sorprende”

21 de Septiembre de 2024

El actor chileno aseveró que mantiene un contacto estrecho, tanto con Pampita, como con García Moritán.

Benjamín Vicuña tuvo palabras para el quiebre entre Pampita y Roberto García Moritán, confirmado por el propio político, que ha marcado a la farándula de Argentina.

Ante esta situación, el actor chileno fue consultado sobre esta crisis en el Teatro Nacional Sancor Seguros donde protagoniza la obra Felicidades, puntualizando que su contacto con la ex modelo se centra en sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista.

Respecto a la situación de Pampita y su marido, Benjamín Vicuña precisó que “me sorprende”, para luego corregirse y expresó que “bah, no me sorprende…”, agregando que “yo tengo la mejor onda…a mi me fueron a buscar a la salida del teatro pero no se mucho desde donde opinar más que desearles lo mejor”.

“Si es real lo que dicen…espero que puedan encontrarle la vuelta. Porque desde ya, somos familia. Hasta ahí, yo puedo opinar porque no me gusta andar opinando sobre cosas de la gente”, agregó el actor chileno.

“Entonces, insisto…les deseo lo mejor. Ojalá que solo pueda ser solo un tema de ustedes y no trascienda”, puntualizando, precisando que tiene buena relación con García Moritán.

“Todas las personas que tienen familias ensambladas, lo saben. Saben que nosotros funcionamos como un equipo, yendo y trayendo a los chicos. Así que no voy a opinar más que esto porque no me corresponde y no está bueno”, explicó.

Benja Vicuña reiteró al programa A la tarde que “yo lo único que puedo decir es que lo deseo lo mejor a todo el mundo”.