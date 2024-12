¿Se va José Antonio Neme?: la estrategia de Mega para retener al conductor de Mucho Gusto

Actualizado el 13 de Diciembre de 2024

La renuncia con elástico de José Antonio Neme a Mega se dio en medio de las conversaciones para sumarse a Chilevisión.

En una verdadera teleserie se convirtió la supuesta renuncia de José Antonio Neme a Mega, que se habría concretado en la mañana de este viernes, luego que el periodista dejara sorpresivamente Mucho Gusto en plena transmisión.

Según se informó en un primer momento, Neme había comunicado su renuncia a la plana mayor de Mega ya que manejaba una oferta concreta para sumarse a Chilevisión, que en los últimos días sumó a Cecilia Gutiérrez desde Canal 13.

De hecho una supuesta en redes sociales de José Antonio Neme viralizó un mensaje de despedida que luego fue borrado: “Quiero agradecer a todo el equipo de Mega, pero muy en especial a todo el equipo de Mucho Gusto, de verdad gracias. Un abrazo”.

El anuncio de la salida de Neme de Mega provocó un terremoto en el canal, ya que el conductor de Mucho Gusto era uno de los rostros ancla del canal para el Festival de Viña del Mar 2025, dónde animaría la Gala del Festival junto a Francisca García-Huidobro y además fue anunciado como uno de los co-animadores del certamen, acompañando a Karen Doggenweiler.

Ante esta situación, Fotech detalló que la señal de Vicuña Mackenna concretó una reunión con el conductor de Mucho Gusto para convencerlo de desistir de partir a CHV, mostrándole por ejemplo los estados financieros de ambos canales, donde Mega está mejor posicionado.

A esto se sumó el argumento que Chilevisión continua a la venta, por lo que en caso de tener nuevos dueños no era seguro que José Antonio Neme pudiera seguir siendo un rostro atractivo para su proyecto, como le ofrecieron para que dejara Mega.

Frente a estos antecedentes, Neme finalmente decidió continuar en el canal y la próxima semana volverá a la conducción del matinal, como ratificó Cecilia Gutiérrez.

“Se queda en Mega, no se va a CHV a pesar de que tenía un compromiso con ellos ya. No me quiero imaginar esa contraoferta lo abultada que fue para que aceptara quedarse”, indicó la periodista.