FOTO – “Estaba feliz con Michael”: la reacción de ex Yingo a la sorpresiva muerte de la pareja de Jocelyn Medina

17 de Diciembre de 2024

La ex Yingo reveló que el fallecimiento de Michael Grez ocurrió un mes de casarse.

La ex chica Yingo, Jocelyn Medina, anunció a través de sus redes sociales la lamentable muerte de su pareja, Michael Grez, a tan solo semanas de contraer matrimonio.

“Nunca pensé escribir estas palabras, menos a un mes de casarnos. Felices preparando en secreto nuestra hermosa boda, una boda soñada, tal como la imaginamos y diseñábamos día a día”, expresó la empresaria junto a una fotografía de ambos en blanco y negro.

Junto a esto, Medina agregó: “Estoy destrozada, jamás imaginé que partieras antes. Siempre dijimos que nos iríamos juntos, que llegaríamos hasta viejitos. Es difícil pensar en seguir con tanto dolor en el alma, tantos proyectos juntos, tantas risas”.

Ante su sorpresivo fallecimiento, una de sus ex compañeras del programa juvenil entregó declaraciones al respecto sobre Medina y su pareja, y reveló que no ha podido hablar con la ex figura de Chilevisión.

INSTAGRAM.

La reacción de ex Yingo a la sorpresiva muerte de la pareja de Jocelyn Medina

En conversación con LUN, Mariuxi Domínguez, ex Yingo y amiga de Jocelyn Medina, reveló que intentó ponerse en contacto con ella para brindarle su apoyo en este difícil momento, pero no ha recibido respuesta.

“Le escribí como todos sus cercanos, pero ella no me ha contestado y le estoy dando su espacio”, declaró Domínguez.

“Creo que llevaban menos de un año juntos, por ahí. Ella estaba feliz con Michael y cuido mucho esta relación. Jocelyn es así, de cuidar a las personas que ama”, sostuvo Mariuxi.

Junto a ella, el medio también se contactó con Catalina Palacios, otra amiga cercana de Medina, quien prefirió no hacer declaraciones al respecto, limitándose a expresar que quedó en shock con la noticia.

¿Quién era Michael Grez?

La pareja de Jocelyn Medina era un empresario y propietario de Transportes Grez, perteneciente al rubro camionero.

Hace algunos meses se pudo ver a Grez y a la modelo compartiendo en redes sociales cómo arreglaban un camión para el evento de exhibición Truck Fest Chile. Esto, ya que él se dedicaba a restaurar vehículos, que luego eran exhibidos.