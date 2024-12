FOTO – El sentido mensaje de Catalina Pulido a un mes de la muerte de su hijo

2 de Diciembre de 2024

El conocido rostro realizó una emotiva publicación recordando su hijo Sasha Von Knorring, quien falleció a los 28 años.

La actriz Catalina Pulido compartió un emotivo mensaje con sus seguidores en redes sociales al cumplirse un mes de la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, quien falleció el pasado 30 de octubre.

En su publicación, la participante de Palabra de Honor reveló que aún no ha leído el libro de condolencias que recibió tras el fallecimiento del joven de 28 años. Además, aprovechó también de sincerarse sobre cómo ha enfrentado su duelo y explicó las razones por las que aún no ha respondido a los mensajes de apoyo.

El mensaje de Catalina Pulido a un mes de la muerte de su hijo

Fue a través de una historia de Instagram, que Catalina Pulido escribió: “Ha pasado un mes. Aún no leo el libro de condolencias ni las tarjetas de las flores que llegaron a la iglesia”.

“Ofrezco disculpas por no responder a todos los mensajes, cartas, flores y maravillosa energía que nos han mandado. No tengo aún el valor de hacerlo. Soy valiente en muchas cosas, pero esta es la única que no he sabido afrontar valientemente”, explicó.

Tras esto, la animadora agradeció las muestras de cariños: “Solo quiero agradecer a cada una de las todas las personas (especialmente a las que no conozco), por todo el cariño, la inconmensurable empatía y el amor que me han mandado“.

Más tarde, Pulido confesó cómo está enfrentando este proceso. “Ocupo la energía en sobrevivir cada día, por mi otro cachorro y mi familia. Gracias infinitas a todos por cada gramo de energía positiva. No saben lo que me ha beneficiado”, señaló.