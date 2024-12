“Fue lo mejor que nos pasó”: ex pareja de Johnny Herrera entrega detalles de su quiebre

23 de Diciembre de 2024

Steffi Scholtbach precisó que "eso es personal, pero digamos que fue lo mejor que nos pasó", dejando en claro que "ni en mil años" volvería con el ahora comentarista deportivo.

Steffi Scholtbach dejó a todos sorprendidos al informar en sus redes sociales su quiebre con Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile, tras una relación de 10 años con un hijo en común.

Tras estas declaraciones, la ex pareja entregó detalles del fin de su relación en LUN, que concretó en marzo pasado y se dio en buenos términos por su hijo.

Steffi detalló que “la verdad es que fue duro, más que nada porque hay un hijo en común. Teníamos que ver dónde íbamos a vivir, las visitas, mil cosas. Pero no nos costó tanto ponernos de acuerdo. Johnny se portó muy bien en la separación, no me la hizo difícil. Logramos acuerdo, los dos cediendo algo”.

En esta línea, reconoció que su relación Herrera “es cordial, buena. Creo que hasta nos llevamos mejor que antes”.

Por contrapartida, Johnny Herrera sostuvo que “aprendí cosas nuevas. Nunca en mi vida había hecho un plato de fideos y tuve que aprender a cocinar un poquito”.

“Cuando estoy con él me dedico en un 100 por ciento, y cuando no, me enfoco en mí, en hacer deporte o compartir con los amigos. Ahora no le doy explicaciones a nadie, eso te deja tranquilo”, sentenció el ex futbolista.