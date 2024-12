VIDEO – “No sé si tú me escuchaste”: el tenso momento entre Daniela Aránguiz y nueva panelista de Sígueme

27 de Diciembre de 2024

El momento ocurrió cuando la ex Mekano se refería a su visita a Jorge Valdivia en la cárcel.

En medio de su relato respecto a su visita a Jorge Valdivia en la cárcel, Daniela Aránguiz protagonizó un tenso momento con María Paz Arancibia, la nueva panelista de Sígueme, en la edición de este jueves 26 de diciembre.

Al ser consultada lo que fue esta instancia, la ex Mekano reconoció que esto es “lo más fuerte que he vivido en mi vida” y que, por lo mismo, “espero no tener que ir de nuevo”.

Pero también le quiso dejar en claro a sus compañeros en el programa de TV+ que “lo que pasó adentro no lo voy a contar porque es algo íntimo que voy a reservar para mí, pero puedo decir que fue bonito poder darle la mano en un momento tan difícil”.

Aunque Daniela Aránguiz dejó de manifiesto esta situación, la nueva panelista y compañera en Sígueme quiso ir más allá y saber sobre cómo vio a Jorge Valdivia una vez que ya estaba dentro del penal.

“Ustedes han pasado por distintos momentos, pero tú has estado aguerrida, 100% acompañándolo desde que se inició todo. ¿Qué siente Jorge cuando te ve…?“, alcanzó a decir cuando fue interrumpida por su compañera.

Evidentemente molesta, y sin mirar a Arancibia a la cara, Aránguiz insistió que en que “acabo de explicarlo, no sé si tú me escuchaste, pero dije que todo lo que viví con Jorge en ese momento, me lo voy a reservar para mí y no voy a decir ni cómo está, ni cómo lo vi. Es algo súper íntimo, personal mío con él”.