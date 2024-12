FOTOS – Los románticos registros de publicó Emilia Dides junto a William Levy en Los Ángeles

29 de Diciembre de 2024

El famoso actor de telenovelas dejó varios comentarios en algunas publicaciones de Dides, generando rumores sobre una posible relación entre ellos.

Compartir

En medio de las especulaciones sobre una eventual romance entre la Miss Chile, Emilia Dides, y el actor cubano-estadounidense, William Levy, este domingo, la cantante reveló dos imágenes que confirmarían su amistad.

Durante la competencia por la corona, las interacciones entre Emilia y Levy llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, ya que el famoso actor de telenovelas dejó varios comentarios en algunas publicaciones de Dides, generando rumores sobre una posible relación entre ellos.

“Creo que la persona que más seguidores tiene, que me sigue, es mi hombre, que todavía no es mi hombre, pero… William Levy”, señaló Emilia Dides en medio del shippeo de sus seguidores.

Junto a ello, en la última conversación de Pamela Díaz en Sin Editar, Emilia Dides le mandó un mensaje al actor de 44 años. “Mi amiguito, llamémoslo… Me cae increíble… me cae super bien, es amigo (no nos hemos juntado) No, sabis qué… Levy si ves esto, ponte los pantalones”, expresó.

En ese contexto, Dides publicó dos imágenes en Instagram junto al galán pero con la opción de “mejores amigos” que fueron filtradas por el medio Infama.

Aunque ninguno de los se han pronunciado sobre este supuesto romance, la modelo causó furor entre los cibernautas quienes respondieron con efusivos mensajes.

Ya cache el chisme y lo único que puedo decir es que Emilia Dides reina de la vida! pic.twitter.com/zhHcLgr8gf — Claudia Roquefort ✵ (@rkgunner) December 29, 2024

weonas, quedé pa la cagá viendo que nuestra miss chile emilia dides viajó para pasar fin de año con william levy 😭



NUESTRA REINA COME BIEN JSKSKSKS pic.twitter.com/cnruRah9Bb December 29, 2024