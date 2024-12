Depresión y relación “tormentosa”: las inéditas confesiones de Emilia Dides

11 de Diciembre de 2024

La cantante reveló dos episodios que marcaron fuertemente su vida, y explicó cómo logró reinventarse.

Compartir

Tras su aplaudida participación en el Miss Universo 2024, la representante de Chile, Emilia Dides, ha realizado varias apariciones en televisión, y en una de las más recientes hizo inéditas confesiones sobre su vida personal.

Durante su visita al matinal Mucho Gusto, la postulante al concurso de belleza se sinceró con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, revelando episodios desconocidos de su vida.

En la conversación, la cantante confesó haber tenido una ex pareja que ejercía violencia psicológica, haber atravesado un cuadro depresivo y enfrentado un fracaso que le generó varias inseguridades.

Las inéditas confesiones de Emilia Dides

Emilia Dides reveló haber atravesado dos episodios que marcaron profundamente su vida. El primero de ellos fue un cuadro depresivo severo durante su adolescencia.

La cantante recordó que en esa época experimentó una lucha interna permanentemente: “Tenía una guerra constante de mi corazón con mi mente, donde mi mente me decía ya, ya, y mi corazón era no, yo quiero vivir, quiero estar aquí, me quedan muchas cosas para hacer en esta vida“.

Tras esto, la Miss comenzó a tratarse con medicamentos y terapia psicológica, aunque pronto se dio cuenta de que esas no eran soluciones definitivas. “Un día desperté y yo dije ¿sabes qué? Yo no estoy solucionando lo que está pasando, yo lo estoy tapando“, explicó.

Fue entonces cuando decidió cambiar su enfoque. “Empecé a decir eres una mujer grandiosa, puedes con todo, vamos para arriba, todas las mañanas. Durante ocho meses estuve diciéndome y convenciéndome de que era una mujer poderosa, y les prometo que me lo empecé a creer”, confesó Dides.

Fue allí, que la intérprete se refirió al segundo episodio que la marcó y que originó todo lo anterior. “Tuve una relación un poco tormentosa, donde sufrí bastante porque fue un poco psicológico (…) empiezo a tener a esta persona que me está diciendo te amo, pero eres una…, palabras que por supuesto no voy a repetir”, afirmó.

Hoy, al mirar su pasado, Emilia reflexionó: “Veo que estuve en pedazos, y que todos esos los agarré y creé una Emilia nueva, de la cual estoy orgullosa”.

La es ganadora de Rojo también confesó que, cuando le propusieron representar a Chile en un certamen, dudó en aceptar. “En 2017 participé en Miss Mundo Chile y quedé en el último lugar. No me tenía fe”, cerró diciendo.