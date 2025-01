VIDEO – “Cuando me ve, llora conmigo”: Daniela Aránguiz se sincera tras su última visita a Jorge Valdivia

3 de Enero de 2025

La panelista de farándula reveló detalles de su encuentro más reciente con su ex pareja en la cárcel de Rancagua.

Luego de su última visita a Jorge Valdivia en la previa de Año Nuevo, Daniela Aránguiz se sinceró sobre sus experiencias al ir a la cárcel de Rancagua.

En el último capítulo de Sígueme de TV+, la panelista de espectáculos compartió detalles sobre cómo se encuentra el ex futbolista, quien está cumpliendo prisión preventiva por dos acusaciones de violación en su contra. Esta fue una nueva visita, ya que Aránguiz también había ido a verlo para las vísperas de Navidad.

Daniela Aránguiz se sincera tras su última visita a Jorge Valdivia

Durante el último episodio del programa de farándula, se abordó la reciente visita de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia, momento en el que la panelista aprovechó para sincerarse.

“Estaba la prensa afuera, obviamente que se va a saber. Yo soy súper transparente para decir las cosas. Voy a ir, porque quiero ir nomás, no tengo que dar ninguna explicación”, afirmó Aránguiz.

Junto con esto, la comunicadora agregó que “son fechas súper importantes. Siento que es mi deber como familia”.

Poco después, reveló que fue abordada por un periodista de Primer Plano, momento en el que tuvo que intervenir, ya que la gente del lugar comenzó a increparlo.

“Me topé con un periodista, lo tuve que defender un poco, ojalá que en Primer Plano lo digan… Es que es súper difícil que un periodista de espectáculos vaya a un lugar donde no está acostumbrado”, explicó.

Sobre esto, Aránguiz continuó: “Yo me he dado cuenta que tengo mucho cariño de la gente y se los agradezco a todos… Cuando iba saliendo del lugar, había un periodista y yo le dije no te voy a hablar. Entonces la gente empezó a defenderme y el periodista se asustó un poco”.

Fue allí, que la ex Mekano compartió una reflexión que le compartió una señora que también estaba en la fila para las visitas: “Nadie está libre de que puedan pasar por esto y no tienen que sentir vergüenza por ir a visitar a alguien que quizás hizo o está en una investigación que ustedes no tienen nada que ver”.

“Ojalá que no tenga que seguir yendo. Espero que no tenga que seguir ahí. Pero Jorge es el padre de mis hijos y va a ser mi familia hasta que me muera, así voy a estar ahí apoyándolo”, sostuvo la comunicadora.

“Yo siempre voy a tener los brazos abiertos para darle mi apoyo y cuidarlo toda mi vida. Y eso es así. Y yo creo que también es al revés”, añadió Daniela Aránguiz.

Luego, la panelista se sinceró sobre cómo ve a Valdivia en este momento: “No lo veo bien obviamente. Yo creo que nadie puede estar bien en esa situación así de difícil. No está pasándolo bien. No es que se haya acostumbrado a estar ahí. Yo creo que es un lugar al que nadie se acostumbra, jamás. Y por eso es que lo voy a apoyar hasta que esto se resuelva”.

“Sí se demuestra cariño, amor, hay abrazos bonitos. Jorge es una persona a la que le cuesta mucho llorar con la gente y cuando me ve a mí, llora conmigo. Y le voy a prestar mis brazos para poder sostenerlo, si yo puedo”, confesó Aránguiz para cerrar.