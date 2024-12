VIDEO – “Mentirosa, histérica y cahuinera”: Daniela Aránguiz barre con Daniella Campos

31 de Diciembre de 2024

La panelista de Sígueme se refirió sin pelos en la lengua sobre Campos mientras desglosaban su conflicto con Carla Ballero.

Daniela Aránguiz no quedó ajena al nuevo conflicto que envuelve a Daniella Campos, quien acusó a Carla Ballero de haberle robado hace más de 20 años. Ante esta situación, la panelista de farándula no dudó en tomar partido y se expresó en duros términos contra la ex Miss Mundo Chile.

En el último episodio de Sígueme, el panel se refirió al cara a cara que tuvo Ballero y Campos en Primer Plano. En ese momento, la ex Mekano tomó la palabra y cuestionó la versión de la periodista, refiriéndose sin pelos en la lengua sobre ella y defendiendo a la hermana de Álvaro Ballero.

Daniela Aránguiz arremete en duros términos contra Daniella Campos

En el programa de TV+, Daniela Aránguiz manifestó no creer en las declaraciones de Daniella Campos, con quien ha tenido más de un conflicto en el pasado.

“La única joya que le vemos todo el mundo hace 20 años es el collar Bulgari de oro, que lo usa para todo y no se lo saca para nada. De joyas no creo, porque ese se lo regaló Iván Zamorano”, dijo la comunicadora.

Además, Aránguiz se dirigió a Ballero, quien también forma parte del panel: “Dijiste que ella había sido agresiva contigo, te creo Carla porque a mí me pasó lo mismo. Tengo a todos mis compañeros de testigo”.

La también panelista de Only Fama continuó con su defensa y no se guardó nada: “Todo este tiempo me he tenido que aguantar miles de comentarios de ella, porque se dedica a hablar de mí. No brillas solas, por algo te echaron de aquí. Eres una persona irresponsable, mentirosa, histérica, cahuinera y millones de otras cosas”.

Para finalizar, Aránguiz lanzó una fuerte declaración sin indagar en el tema: “A mí me llamó la abogada de su ex marido, y no voy a entrar en detalles porque lo encuentro feo, pero que me deje tranquila. Que a ella no se le olvide que la tomaron detenida y que volvió con esa persona”.