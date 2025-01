VIDEO – La mediática pelea entre Arturo Vidal y Neme que terminó con el periodista pidiendo disculpas

3 de Enero de 2025

Frente a las evidencias, no le quedó más remedio al conductor del matinal de Mega que disculparse en pantalla con Arturo Vidal, reconociendo su error.

En las últimas 24 horas Arturo Vidal y José Antonio Neme protagonizaron una mediática discusión, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo, que terminaron con el animador de Mucho Gusto pidiéndole disculpas al volante de Colo Colo.

Todo se originó cuando se viralizaron unas imágenes del jugador de la Roja celebrando la llegada del nuevo año con fuegos artificiales desde el patio de su residencia, lo que hizo que Neme lo encarara públicamente.

“Eso es delito. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que respeto la ley. Si la ley me dice que es delito, no entiendo por qué la sociedad lo internaliza como algo normal, incluso un líder deportivo”, fueron las palabras del periodista.

Ante este emplazamiento, Arturo Vidal se valió de las redes sociales para aclarar la situación y dejar en claro que las imágenes viralizadas eran un antiguo registro de su paso por Italia y no correspondían a este año.

“Me preocupa el nivel de mitomanía que existe y más preocupante aún que sea un medio tan importante como la televisión. En mi casa jamás hubo fuegos de artificio”, sostuvo el King, quien agregó que tiene dos perros y nueve gatos, “que amo y jamás haría algo que los dañara de ninguna forma”.

Junto con ello, instó a José Antonio Neme a probar con hechos sus declaraciones sobre su actuar, para luego calificarlo de “mitómano”.

“Vi un video que se viralizó el fin de semana. Y ese video no correspondía a este año, y Arturo me dijo: Mira, yo tengo perritos, tengo gatos, y he procurado no usar fuegos artificiales“, precisó José Antonio Neme, que detalló que incluso habló con Vidal para que entregara su versión.

“Él me dijo: Di que tú hablaste conmigo, buena onda, que no correspondía al año 2025. Bueno, seguir aprendiendo porque en el tema de los fuegos artificiales da para mucho. Así que Arturo Vidal, un corazón para ti”, sentenció el profesional.