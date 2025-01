VIDEO – “Se te escapó la tortuga”: así fue la discusión de Rubí con Faloon en Palabra de Honor

3 de Enero de 2025

Las reclutas del reality show de Canal 13 finalmente se dijeron de todo, quebrando así la amistad que habían iniciado.

El capítulo de este jueves 2 de enero de Palabra de Honor estuvo marcado por una particular discusión que tuvieron Rubí y Faloon.

La situación comenzó luego de que la primera encarara a Reina de Chile por estar, supuestamente, riéndose de sus santos.

“Si Reina tiene algún problema con los santos, que me lo diga en la cara, entonces yo pego una llamada y la convierten en sapo. Lo que me dijo fue en mala, no lo dijo de buena forma. Mis santos son una protección para mí y para mi equipo de La Familia”, sostuvo Galusky.

Entonces, Daniela llamó a Reina para aclarar lo ocurrido, y Rubí la interrogó, oportunidad que tuvo para aclarar lo sucedido. “No creo en los santos. No tengo problemas contigo. ¿Quiénes son los santos? ¿Jesucristo? Yo no me meto con la religión de nadie ni con tus creencias, si me cayeras mal no estaría sentada ahí maquillándote como las tontas“, contestó la participante.

Al darse cuenta de lo que ocurría con Rubí, Faloon no dudó en intervenir, marcando así otro conflicto en Palabra de Honor. Esto, luego de que Galusky le dijera a a Larraguibel todo lo que pensaba de ella.

“Lo que yo creo que tú sientes por Gala es envidia. Te encuentro muy envidiosa, deberías ser más segura y no ser enemiga de la gente que quiere ser tu amiga, porque tú eres mala clase en eso. No me gustó tu energía, no sé por qué te acostaste al lado mío, si yo me había puesto bien lejitos, porque hace rato que yo me fui del equipo de ustedes. No me interesa ser tu amiga“, disparó.

Al ver lo que ocurría, Faloon aseguraba que “se escapó la tortuga” y que “menos mal eligió equipo, sea feliz con La Familia. Ahora ustedes háganse cargo“.