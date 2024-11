19 de Noviembre de 2024

La nueva integrante del reality de Canal 13 entregó sus primeras impresiones y reveló cuál es su principal objetivo en el encierro.

A casi un mes del estreno del reality Palabra de Honor, Canal 13 confirmó la incorporación de una nueva competidora: Reina de Chile.

Con 25 años, más de 200 mil seguidores en Instagram y una destacada presencia en redes sociales, la nueva participante llegará en los próximos días al programa de telerrealidad que tiene la temática de un reformatorio militar.

Quién es Reina de Chile, la influencer no binaria que llega a Palabra de Honor

Su nombre real es Brandon Zúñiga, pero en el mundo digital es conocida por hacer videos bajo el nombre de Reina de Chile.

Desde hace tiempo ha buscado un lugar en la televisión, participando en castings de reality shows sin éxito hasta ahora. En sus propias palabras, “he ido a todos los casting de los últimos dos años y no había quedado en ninguno. De chica me decían que estaba pintada para un reality, entonces yo crecí con eso. Mi sueño siempre fue entrar a un reality”, confesó el influencer.

En cuanto a su participación en Palabra de Honor, la nueva recluta se declaró entusiasmada ante la idea de enfrentarse a los desafíos del programa: “Toda la vida he sido delicada, frágil, bien fem. Así que que me griten, me mojen, sean rudos y estrictos, me fascina. Quiero ver cómo voy a reaccionar a esto… sé que voy a reaccionar horrible, pero ya quiero ponerme los bototos y ver qué va a pasar adentro”.

Según explica Reina de Chile, se identifica como una persona no binaria, es decir, no se considera ni hombre ni mujer. En su caso, el género no es algo que la defina, y asegura que se le pueden decir pronombres masculinos, femeninos o neutros.

Además, el nuevo participante reveló que la apariencia y el look es muy importante. “Mi expresión de género siempre es la misma, con maquillaje, labios grandes, delineado, glitter, cejas hechas. Tengo claro que me van a ver fea en el reality, pero si no estoy con glitter, me voy, porque el maquillaje es mi base primordial para poder ser yo, es mi refugio”, sostiene.

Por último, Brandon mencionó que uno de sus objetivos al entrar a Palabra de Honor es visibilizar la diversidad, su identidad y su forma de vida, algo que considera aún es poco representada.

“En la televisión chilena, el homosexual siempre ha sido una burla. Falta disidencia en televisión abierta. Por eso me encantó que mi amigo Simón de la Costa entrara a Tierra Brava y abriera las puertas para todas nosotras. Porque entrando una, entramos todas”, cerró diciendo Reina de Chile.