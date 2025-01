“Es una tontera enorme”: organizador del Festival de Viña responde a críticas de Bombo Fica

9 de Enero de 2025

El comediante reveló que años atrás le ofrecieron 40 millones de pesos, asegurando que se trata de un 5% de lo que cobra un artista internacional.

El humorista Bombo Fica no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica a la productora encargada del Festival de Viña, Bizarro, acusándola de no valorar a los artistas nacionales.

Durante su visita al programa Plan Perfecto de Chilevisión, el comediante se sinceró sobre las razones que lo llevaron a no ser parte de la parrilla del conocido certamen del verano.

Al respecto, reveló que “nunca me llamó la productora, no hubo una conversación”. Sin embargo, mencionó que hace algunos años tuvo problemas durante sus negociaciones cuando la productora le presentó el presupuesto que habían asignado para su actuación.

“Esa vez me ofrecieron $40 millones de pesos. Yo monetizando y estudiando lo que genera el Festival de Viña, veo que sólo el corte de boletos genera $18 mil millones, más la publicidad. Está bien, porque es un negocio”, afirmó Bombo Fica.

En ese contexto, expresó su molestia asegurando que “el negocio lo maneja la productora y traen artistas como Karol G, que traen por $850 millones”.

A raíz de esto, el comediante mostró su indignación y declaró que “hay que dignificar al artista chileno. ¿Por qué yo tengo que cobrar el 5% de un artista extranjero cuando yo tengo una trayectoria de casi 40 años de carrera?“.

La respuesta de la organización del Festival de Viña a Bombo Fica

Tras el duro descargo de Bombo Fica, Daniel Merino, actual responsable de la organización del Festival de Viña del Mar 2025, no dudó en salir a responder.

“Esta persona miente al decir que a una artista mundialmente reconocida le pagaron 800 millones (lo que es totalmente falso) y se queja sobre que a él le ofrecieron mucho menos por ir a Viña, es una tontera enorme. Y compararse con ella, es aún más aberrante porque hacen cosas totalmente distintas”, escribió Merino a través de Instagram.

Luego de esto, el profesional explicó: “Efectivamente un artista mundial cobra más (no la cifra que él dice) y esto es porque tiene un staff de 70 personas, viaja con su carga en aviones y camiones; paga vuelos, honorarios de su staff, impuestos al fisco por ser extranjero sobre sus honorarios, y muchos gastos, no puede ganar lo mismo que un comediante que no tiene ninguno de esos gastos”.

“No he tenido el placer de conocer en persona a Bombo, nunca alguien de Bizarro se ha reunido con él, ni le ha hecho una oferta, sin embargo para él es fácil constantemente hablar mal de nosotros y nuestro trabajo sin conocernos”, añadió Merino.

Para cerrar, el director de la productora sostuvo: “Espero algún día poder conocerlo, mostrarle algunos documentos y que vea que está equivocado, y como no tiene la información correcta dice que cosas que no son verdad”.

Por otra parte, la tarde del miércoles Chilevisión anunció a Bombo Fica como el primer humorista confirmado para el Festival de las Condes 2025, quien se presentará el 25 de enero en el escenario del Parque Padre Hurtado.