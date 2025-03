VIDEOS – Revive la exitosa rutina de Pedro Ruminot en el Festival de Viña del Mar 2025

Actualizado el 2 de Marzo de 2025

Con una rutina basada en las diferencias culturales y molestando a los ejecutivos del festival de Viña, el ex Club de la Comedia obtuvo un rotundo éxito.

Pedro Ruminot, uno de los comediantes más destacados de Chile, triunfó en la última noche del Festival de Viña del Mar 2025.

Con una rutina basada en la vida cotidiana de los chilenos, sus travesías en el mundo laboral y las diferencias culturales, el ex Club de la Comedia obtuvo un rotundo éxito.

Uno de los momento más comentados fue cuando Ruminot criticó al humorista venezolano, George Harris, quien acusó xenofobia tras el fracaso de su rutina.

“Si usted viene a Chile, trabaja y cumple las leyes (…) son respetuoso, trabajan y cumplen, nadie va a andar preguntando la nacionalidad, a quien le importa. Dicho esto, George Harris, puta que erí’ pesado”, dijo el cómico enel Festival de Viña del Mar 2025.

Otro de los puntos más comentados de la rutina, fue cuando Pedro Ruminot recordó la asistencia de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, por el Festival de Viña.

“No saludó, cagó y nadie le puede comentar absolutamente nada en Instagram”, comenzó diciendo Ruminot.

“Yo no lo sigo, porque no sigo a hueones pesados. No se le pueden escribir mensajes, no se le pueden escribir comentarios, pero… ¿les doy un dato? Se le pueden mandar mensajes y audios“, dijo en medio de la ovación del público.