VIDEO – Pablo Mackenna respondió a acusación de Javiera Díaz de Valdés por no pagar pensión alimenticia

13 de Enero de 2025

El comunicador explicó que no se siente papito corazón y aseguró que mantiene una cercana relación con su hija.

Luego que su ex pareja, Javiera Díaz de Valdés, lo acusara de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hija, finalmente Pablo Mackenna se refirió al tema luego de meses guardando silencio.

El el último capítulo de Primer Plano, le preguntaron al presentador de televisión sobre la acusación de su ex esposa, quien en agosto de 2024 lo calificó como “papito corazón“, asegurando que no estaba cumpliendo con sus obligaciones paternales.

Pablo Mackenna responde a acusación por no pagar pensión alimenticia

En las imágenes se puede ver cómo Pablo Mackenna fue abordado por el equipo de Primer Plano en la calle, lugar donde decidió entregar declaraciones al respecto.

“Para mí los papitos corazón son gente que ha dejado botados a sus hijos, que no los ven... Yo veo a mi hija todos los días, tenemos una relación increíble, pasamos buena parte de todos los días juntos”, sostuvo el escritor de entrada.

Sobre la acusación de su ex pareja, Mackenna explicó: “Cuando la Javiera hace esta denuncia, o la insinúa, yo llevaba un mes atrasado… porque me ha costado, no ha sido fácil el año”.

Pese a esto, el ex CQC afirmó: “Yo no me considero papito corazón por estar dos meses atrasado. He pagado toda mi vida, mucha plata, además, porque yo hice un trato en la época que tenía mucha plata, muy pesado, muy difícil de cumplir”.

Más tarde, Pablo Mackenna reconoció que sí mantiene una deuda actualmente: “Yo tengo una relación maravillosa con mi hija, entonces es súper doloroso, pero bueno, sí, efectivamente, en este minuto, debo dos meses”.

“Yo soy desordenado, me puedo atrasar, todo eso, porque soy un desastre como persona en general, pero yo pagué siempre, toda la vida he pagado”, cerró diciendo el escritor.