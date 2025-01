VIDEO – “Irresponsables, faltos de ética”: el furioso descargo de la madre de Maite Orsini contra Primer Plano

Actualizado el 14 de Enero de 2025

El programa compartió imágenes de una fiesta en la que habría estado Orsini, días antes que la parlamentaria presentara una extensión de su licencia.

La madre de Maite Orsini, Maite Pascal, se fue con todo en contra de Chilevisión por el último episodio de Primer Plano, acusando que se difundió información falsa sobre su hija.

La polémica surgió luego de que el programa asegurara que la parlamentaria había estado en una fiesta, a pesar de que el lunes 13 de enero, Orsini había presentado su quinta licencia médica consecutiva. Además, considerando que la diputada no se presenta a sus funciones legislativas desde el 14 de noviembre, luego de ser internada por un “cuadro complejo de salud”.

La defensa de la madre de Maite Orsini

En el último capítulo de Primer Plano, un equipo se instaló en las afueras de un edificio, mostrando imágenes de una vivienda con luces y un fuerte ruido, asegurando que en ese lugar se encontraba Maite Orsini junto a su madre y unas amigas. Incluso, mostraron el vehículo de la parlamentaria estacionado en la calle.

“Comuna de Vitacura, cerca de la una de la madrugada. Este es el auto de Maite Orsini, que llegó hasta acá cerca de las ocho de la noche. Este es el edificio donde vive la mamá de Maite, y donde vemos las luces prendidas, en el quinto piso, ella se encuentra junto a unas amigas compartiendo”, relata la periodista.

Al enterarse de esto, la madre de la política apareció rápidamente para desmentirlo, asegurando que su departamento no da hacia esa calle, exponiendo que grabaron la vivienda de uno de sus vecinos.

“¡Hasta cuándo mienten! Ese no es mi departamento, el mío no mira a esa calle. No es mi departamento ni fuimos parte de ninguna fiesta. ¿Qué les pasa?”, publicó Maite Pascal molesta en su Instagram, mencionando a Chilevisión y Primer Plano.

“¿No tienen mejores formas de tener rating que inventando mentiras? Periodistas irresponsables, faltos de ética, ensañados con una mujer, que hacen daño por gusto. ¿Hasta cuándo? ¡Un poco de empatía y respeto por favor!”, manifestó furiosa la mujer.