VIDEO – Millaray Viera respondió por primera vez a rumor que apuntó a Maite Orsini como la responsable de su quiebre con Marcelo Díaz

13 de Enero de 2025

Primer Plano abordó a la animadora para confirmar el rumor que publicó el ex diputado Renato Garín.

Millaray Viera se refirió por primera vez al rumor que apuntó a Maite Orsini como la responsable del quiebre de su relación con Marcelo Díaz, ocurrido en 2019.

La información surgió luego de que un seguidor le preguntara al ex diputado Renato Garín si era cierto que la animadora pilló a la diputada con su pareja en la cama.

“Yes. Fue muy comentado en su momento en la bancada. Pobre Millaray, le hicieron mil chanchadas“, respondió el ex parlamentario en Instagram.

El programa Primer Plano logró dar con Millaray Viera para consultarle directamente si lo que había escrito Garín sobre Maite Orsini y Marcerlo Díaz era cierto. “Yo no me voy a referir a ese tema. No tengo ningún interés de hablar ese tema la verdad”, indicó.

“Yo no hablé de esa ruptura en ese momento, que fue hace muchos años, y no lo voy a hacer ahora“, insistió la comunicadora ante las consultas. “Lo único que te voy a decir es que yo no voy a hablar del tema”.

La periodista del estelar de farándula insistió con sus preguntas, pero la ex animadora de Chilevisión insistió en que no hablaría del tema y que fueran directamente a Ricardo Garín a preguntarle por declaraciones que él hizo.