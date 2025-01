VIDEOS – Dónde ver las mejores series y películas de David Lynch

17 de Enero de 2025

El guionista falleció a los 78 años y dentro de su trayectoria se destacó por títulos como Dune, Twin Peaks y El hombre elefante, además de una particular publicidad de PlayStation 2.

La noticia de la muerte del director de cine David Lynch conmocionó al mundo este jueves 16 de enero, y en homenaje a su legado, te compartimos dónde podrás ver sus películas y series.

Conocido por sus películas Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001), así como la serie Twin Peaks, el guionista estadounidense se destacó por su estilo único y su narrativa profundamente inquietante.

Dónde ver las mejores series y películas de David Lynch

El hombre elefante (1980) – Prime Video

Dune (1984) – Apple TV

Terciopelo azul (1986) – Apple TV

The cowboy and the Frenchman (1988)– MUBI

The Straight Story (1999) – Filmin

Twin Peaks (1990) – No disponible en streaming

Mulholland Drive (2001)– Prime Video y Apple TV

What did Jack do? (2017) – Cortometraje disponible en Netflix

Además, una de las producciones de David Lynch que no pasó desapercibida, fue la peculiar publicidad que hizo el año 2000 para la promoción del PlayStation 2.