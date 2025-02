“Se está haciendo la víctima”: las duras críticas del director de Emilia Pérez contra Karla Sofía Gascón

6 de Febrero de 2025

El cineasta lamentó que las polémicas de la actriz desviaran la atención de la promoción de la película, y lanzó duros dichos en su contra.

Compartir

Las polémicas en torno a Emilia Pérez no cesan, y esta vez fue el director de la película, Jacques Audiard, quien se refirió en duros términos contra una de sus protagonistas, Karla Sofía Gascón.

En conversación con la revista Deadline, el director de cine habló sobre los antiguos tuits que resurgieron de la actriz y su actitud frente a la viralización de estos, acusándola de haber adoptado una postura de víctima. Estas declaraciones surgieron solo días después de que Gascón ofreciera una entrevista con CNN, donde no pudo contener las lágrimas al ser consultada por el tema.

Todo esto sucede una semana después de que la intérprete española fuera apartada de la campaña promocional de la cinta, incluyendo un evento pactado con Netflix.

Las duras críticas del director de Emilia Pérez contra Karla Sofía Gascón

Durante la entrevista, Jacques Audiard expresó su sorpresa y descontento por el comportamiento de Karla Sofía Gascón, repudiando sus continuas apariciones mediáticas que han puesto a la película Emilia Pérez en medio de la polémica.

“Lamentablemente, está ocupando todo el espacio y eso me pone muy triste. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos en el set que realmente se basaba en la confianza, y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada“, sostuvo el director.

“Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, añadió Audiard, refiriéndose a los antiguos comentarios que la actriz habría emitido a través de X.

Poco después, el cineasta explicó que su relación con Gascón se ha distanciado en las últimas semanas. “No he hablado con ella y no quiero hacerlo (…) No me estoy comunicando con ella porque en este momento necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones”, sentenció el hombre de 72 años.

Audiard también criticó la conducta de la intérprete: “Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella”.

En esa línea, el director francés lamentó cómo la situación ha desviado la atención de la promoción de la película Emilia Pérez: “Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí misma, estoy pensando en Zoe Saldaña y Selena Gómez. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño”.

Para finalizar el tema, Jacques Audiard lanzó una crítica aún más fuerte a Karla Sofía: “Se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente”.