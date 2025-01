La molestia de Benjamín Vicuña con affaire entre China Suárez y Mauro Icardi: “No me preguntaron si mis hijos podían conocerlo”

Actualizado el 5 de Enero de 2025

El actor reaccionó a las imágenes donde aparecen sus hijos compartiendo en la casa del delantero en Argentina.

Compartir

Benjamín Vicuña tuvo palabras para la polémica relación que estaría teniendo China Suárez, madre de sus hijos Magnolia y Amancio, con el delantero Mauro Icardi.

La controversia se instaló en Argentina, luego que la actriz compartiera imágenes en la casa del atacante del Galatasaray en el país, además de aparecer con las hijas de Icardi y Wanda Nara, la tercera en discordia.

Al respecto, Benjamín Vicuña fue entrevistado por Intrusos de América TV, donde se le consultó si China Suárez le pidió autorización para que sus hijos estuvieran con Mauro Icardi.

“¿Si me preguntan a mí? “No me preguntaron si mis hijos podían conocerlo”, indicó el actor chileno, dejó en claro que está pendiente de todo lo que tenga relación con sus retoños.

“Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”, declaró Benja Vicuña, junto con dejar en claro que no conoce a Mauro Icardi.

El atacante argentino también se ha visto involucrado en una serie de filtraciones de conversaciones con su ex mujer, Wanda Nara, los cuales son de alto contenido sexual, a pesar de encontrarse en estos momentos con China Suárez.