VIDEO – “Hay que ser muy hue…”: el llamado de atención de Pedro Carcuro a Solabarrieta en plena entrevista

Actualizado el 30 de Enero de 2025

El comentarista deportivo estuvo en Car-Curo, donde habló del proceso de rehabilitación que atraviesa.

Pedro Carcuro recibió como invitado a Fernando Solabarrieta en su sección Car-Curo, oportunidad en la que se refirió al proceso de rehabilitación que lleva a cabo, además de compartir detalles de los críticos momentos que vivió a raíz de su adicción al alcohol.

Tras escuchar su relato, el actual rostro de TVN aprovechó de hacer un severo llamado de atención a quien fuera su compañero de labores años atrás en el canal público. “Tú generas afecto de forma fácil, eres querido. A pesar de las cagadas que te mandas, eres querible. Cómo te farreas ese capital, Fernando”, destacó.

“Hay algo que no entiendo y yo se lo he dicho a Ivette, más que a nadie, a todas las personas que te conocen, a mis hijos que te conocen hace muchos años, que Fernando es para ser uno en Chile, no el dos“, señaló.

Seguido a eso, Carcuro le dijo a Solabarrieta que “después de Camiroaga, venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy huevón. Porque la palabra es textual, te lo farreaste”. A eso sumó: “Te lo dije de verdad, que fuiste un tonto”.

Aún así, la pareja de Ivette Vergara quiso destacar los logros que ha obtenido en su carrera, pese a su adicción. En ese sentido, reconoció que “quizás pude hacer más cosas (…) Pero también es cierto que haciendo mi vida, no retrocediendo ni un centímetro de cómo soy, he logrado muchas cosas: Juegos Olímpicos, Mundiales, aquel famoso relato de Atenas 2004″.