VIDEO – “No me interesa hablarle”: Fernando Solabarrieta revela el quiebre de su amistad con Luis Jara

Actualizado el 27 de Enero de 2025

La entrevista de Ivette Vergara a Luis Jara el año pasado, gatilló el quiebre de la amistad entre el periodista deportivo y el cantante.

Fernando Solabarrieta estuvo invitado la noche de este domingo a una nueva edición de Primer Plano, donde no solo conversó sobre su reconciliación con Ivette Vergara, sino que también dio cuenta del quiebre que sufrió su amistad con Luis Jara.

Toda esta situación ocurrió luego de que el otrora cantante invitara a la comunicadora a su programa Al Piano con Lucho de TV+ al poco tiempo de que se conociera su separación con el periodista deportivo. En aquella oportunidad, ella reconoció que pese al fin de su matrimonio, estaba dispuesta a seguir con su vida.

“Ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue“, dijo Vergara en aquella oportunidad, declaraciones que tomaron por sorpresa a Solabarrieta, quien días después reconocería en un programa online que “soy soltero desde que me enteré el miércoles. A veces hay cosas que uno no puede controlar en la vida”.

De hecho en Sígueme, Cecilia Gutiérrez aseguró sobre esa entrevista que “Fernando dice que le sorprende la entrevista, porque él imaginaba que iban a tener una conversación antes, en persona, antes de hacerlo por la prensa. Él esperaba que lo llamara antes de hacer esa entrevista”.

Consultado sobre ese momento, en Primer Plano, Fernando Solabarrieta reconoció que se decepcionó de Luis Jara porque, para él, “un amigo no hace eso“.

“Era alguien que alguna vez fue un amigo. Yo pensé que era un amigo pero no lo fue“, dijo de entrada. Seguido a eso, agregó que “cuando alguien se aprovecha del dolor de unos amigos, es capaz de invitar a uno de esos amigos a hablar de unos amigos y ni siquiera te avisa que lo va a hacer, yo sentí que esa persona no es tu amigo, punto, chao, me olvido de él, no me interesa hablarle”.

Por último, sentenció: “Yo, si un amigo estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor. Tampoco a la señora de ese amigo”. Incluso, agregó, aseguró que del programa de TV+ lo llamaron para que contestara a Ivette Vergara, algo a lo que se negó.