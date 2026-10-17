Mas de 6,000 corredores cruzaron la meta en Lo Barnechea, en una jornada que combinó 5K, 10K y 21K con música en vivo y un cierre con Force, Glup y Los Tres.

Después de 7 años fuera, la Santander Rock ‘n’ Roll Running Series volvió a Santiago. Más de 6,000 corredores tomaron la largada a las 8:00 en Avenida Pie Andino, Lo Barnechea, en las distancias de 5K, 10K y 21K, con cielo despejado y una mañana fresca que fue subiendo de temperatura a medida que avanzaba la carrera.



Santander Rock ’n’ Roll Running Series Santiago se consolida como la segunda carrera más masiva

En los 21K, el triunfo fue para Raúl Moya, que cruzó la meta en 1:11:21, y para Montserrat Allué,

con 1:23:05 en damas.

En los 10K ganaron Rodrigo Machado en 33:44 y Miriam Ingles en 43:44; en los 5K, Gonzalo Julio en 15:43 y Valeria Argandoña en 18:11.



La ruta tuvo ritmo de principio a fin, con música en el recorrido, bandas en vivo, DJs y activaciones

culturales.

Familias, amigos y acompañantes se instalaron a lo largo del circuito con carteles y gritos de apoyo, y en la meta los esperaban las activaciones de las marcas. Desde quienes debutaban en los 5K hasta quienes buscaban una marca personal en los 21K, el ambiente se sostuvo hasta que el último corredor cruzó la meta.



“Cerramos con la sensación de que Santiago estaba esperando esta carrera. Vimos a miles de personas correr, quedarse a cantar y compartir el sábado con alguien más gracias a la entrada +1. Ese era el plan: running y música en un mismo día, y la gente lo hizo suyo”, dijo Adriana Escobar, directora de Marketing y Comunicaciones de World Centric Group.



“Estamos muy contentos de haber acompañado a miles de corredores en una jornada que combinó deporte y música. Ver la energía de los participantes en la ruta y el entusiasmo de quienes disfrutaron el festival de cierre refleja el espíritu que buscamos impulsar con esta carrera: generar espacios de encuentro, bienestar y celebración para la comunidad”, señaló Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Banco Santander.

“Estamos muy contentos de haber recibido en Lo Barnechea esta nueva edición de la Santander Rock ‘n’ Roll Running Series y de haber visto a miles de corredores y sus familias disfrutar de una jornada que combinó deporte, vida sana, música y encuentro. Agradecemos especialmente a nuestros vecinos por su comprensión y disposición frente a los cortes de tránsito y las modificaciones que implicó esta actividad”, señaló el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.