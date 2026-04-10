Parques gratis por el Día del Deporte y corrida nacional con 100 mil participantes: revisa cómo participar

El evento incluirá acceso liberado a parques en todo el país y una masiva corrida nacional este fin de semana. Aquí te contamos los detalles de inscripción y participación.

AGENCIA UNO.

Este fin de semana, Chile se llena de actividades al aire libre en el marco de la celebración del Día Nacional del Deporte 2026, una iniciativa que busca fomentar la vida activa, el bienestar y la conexión con la naturaleza en todo el país.

Como parte de esta conmemoración, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la entrada gratuita a 18 parques nacionales y reservas naturales entre el 10 y el 12 de abril. La medida tiene como objetivo acercar a la ciudadanía a las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incentivando el deporte y la recreación en entornos naturales.

Parques gratis por el Día del Deporte

Región de Arica y Parinacota: Parque Nacional Lauca.

Parque Nacional Lauca. Región de Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Región de Antofagasta: Monumento Natural La Portada.

Monumento Natural La Portada. Región de Atacama: Parque Nacional Pan de Azúcar.

Parque Nacional Pan de Azúcar. Región de Coquimbo: Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Región de Valparaíso: Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Reserva Nacional Lago Peñuelas. Región Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo.

Parque Nacional Río Clarillo. Región de O’Higgins: Reserva Nacional Río de los Cipreses.

Reserva Nacional Río de los Cipreses. Región del Maule: Reserva Nacional Federico Albert.

Reserva Nacional Federico Albert. Región de Ñuble: Reserva Nacional Ñuble.

Reserva Nacional Ñuble. Región del Biobío: Parque Nacional Laguna del Laja.

Parque Nacional Laguna del Laja. Región de La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol.

Monumento Natural Cerro Ñielol. Región de Los Ríos: Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Región de Los Lagos: Monumento Natural Lahuén Ñadi y Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

Monumento Natural Lahuén Ñadi y Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Región de Aysén: Reserva Nacional Río Simpson y Reserva Nacional Coyhaique.

Reserva Nacional Río Simpson y Reserva Nacional Coyhaique. Región de Magallanes: Reserva Nacional Magallanes.

¿Cómo acceder?

Ingresa al sitio pasesparques.cl y selecciona la unidad y la fecha (10, 11 o 12 de abril).

Ingresar el código promocional: DEPORTE2026.

Seleccionar la categoría de precio con costo $0 y nominar la entrada para su descarga.

Esta iniciativa se suma a una serie de actividades organizadas durante la denominada Semana del Deporte, las cuales están dirigidas a personas de todas las edades y buscan promover hábitos saludables.

Uno de los eventos más destacados será la segunda edición de la Corrida Más Grande de Chile, que se realizará el sábado 11 de abril de manera simultánea en todas las capitales regionales del país. La actividad contará con circuitos de 3 y 5 kilómetros, pensados para la participación familiar, inclusiva y completamente gratuita.