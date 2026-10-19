Qué se sabe de Magdalena, la hija de la actriz Luz Jiménez que murió en la avalancha de Portillo

Al momento del accidente integraba un grupo de siete excursionistas que practicaba montañismo en las inmediaciones del cerro Los Tres Hermanos.

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Como Magdalena Acuña Jiménez, hija de la reconocida actriz Luz Jiménez, se identificó a una de las víctimas fatales que dejó la avalancha que afectó este sábado en las cercanías del centro de esquí Portillo, situado en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con lo reportado, también se logró identificar a un segundo fallecido en el hecho, Rodrigo Peña Troncoso (30), mientras que, debido a las condiciones climáticas y el peligro de que ocurra otro evento de similares características, las autoridades decidieron suspender hasta el jueves la búsqueda de la tercera víctima fatal.

Además de las tres personas muertas, la avalancha ocurrida en las inmediaciones de la Laguna del Inca dejó cuatro lesionados de diversa consideración.

Hija de la actriz Luz Jiménez murió en la avalancha de Portillo

La identidad de la hija de la actriz Luz Jiménez como una de las víctimas fatales de la avalancha ocurrida en Portillo la confirmaron las autoridades la noche del domingo.

Magdalena Acuña Jiménez, de 56 años de edad, era una de las cuatro hijas de la premiada intérprete de vasta trayectoria en el teatro y la televisión chilena, y le sobreviven sus hermanas Luz María, Beatriz y Mariana.

Al momento del accidente integraba un grupo de siete excursionistas que practicaba montañismo en las inmediaciones del cerro Los Tres Hermanos.

El fallecimiento de Magdalena ocurrió pocos días después de que Luz Jiménez recibió un reconocimiento durante la entrega de los Premios Cordillera 2026.

En aquella oportunidad, la actriz de 91 años dedicó unas sentidas palabras a sus hijas. “Mis cuatro hijas, que juntas con la actuación es lo que más quiero. Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz“, manifestó.