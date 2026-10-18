Magdalena Acuña y Rodrigo Peña pertenecían al Andino Club Pamir y murieron tras el deslizamiento de nieve que arrastró a siete senderistas en Laguna del Inca.

El Andino Club Pamir confirmó este domingo la identidad de dos de las víctimas fatales de la avalancha que arrastró a siete senderistas hacia las aguas de Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Se trata de Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, integrantes de la agrupación, quienes fallecieron en la emergencia registrada durante la tarde del sábado.

FOTO – Tragedia en Portillo: identifican a los senderistas fallecidos en avalancha de nieve

A través de un mensaje, la organización lamentó la muerte de ambos miembros y destacó las cualidades que los caracterizaban dentro del grupo, recordándolos como personas comprometidas con la actividad deportiva y el compañerismo.

Según informó el club, sus integrantes “destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo”.

En tanto, entre las personas que resultaron afectadas por el accidente también se encuentra Susana Madrid Nawarth, quien fue identificada como una de las víctimas que recibió el alta médica.

Mientras se conocen nuevos antecedentes sobre las personas involucradas, los equipos de emergencia continúan con las labores para recuperar el cuerpo de la última víctima fatal que permanece en el lugar.

Por su parte, el comisario Francisco Bustamante Riquelme, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes, explicó que las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

“Estamos en proceso investigativo, en el trabajo y reconocimiento de los cadáveres, además del trabajo de sitio del suceso y la toma de declaraciones de los testigos y personas que puedan aportar antecedentes para esclarecer los hechos que ocurrieron hoy en la tarde”.

Asimismo, precisó que, hasta el momento, la Fiscalía no había instruido la imputación de delitos a alguna persona vinculada con el incidente.

“Aún no nos llegan las instrucciones del fiscal para saber si se tomarán declaraciones en calidad de imputado o de testigo, pero por ahora son todos testigos y víctimas del hecho”, explicó.